«The Witcher» : pourquoi Henry Cavill a-t-il quitté la série ?

La quatrième saison de «The Witcher» est la première sans Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Riv, incarné désormais par Liam Hemsworth. La créatrice de la série explique pourquoi ce changement a été opéré.

Mais pourquoi donc l’acteur Henry Cavill n’a-t-il pas repris son role dans la quatrième saison de «The Witcher», rendue cette semaine disponible par Netflix ? La showrunner et productrice exécutive de la série, Lauren Schmidt Hissrich, a déclaré à EW : «Il avait d’autres projets de rôles auxquels il tenait vraiment. Et pour nous, on ne veut pas contraindre quelqu’un à faire quelque chose qu’il ne veut pas faire. Je pense que c’est pour ça que cette décision nous a semblé parfaitement mutuelle.»

Le départ d'Henry Cavill, qui est actuellement en convalescence suite à sa blessure survenue lors de sa préparation au tournage de «Highlander», n’a jamais remis en question l’existence de la série. «Nous n'avons jamais vraiment discuté sérieusement de l'arrêt de la série. Elle dépasse le cadre d'un seul acteur. Elle me dépasse. Il y a une série de livres, un jeu vidéo. Nous sommes le troisième volet de cet univers. Donc, "The Witcher" continue, que nous partions ou non», a-t-elle déclaré.

Liam Hemsworth cible de messages haineux

La nouvelle star de la série, Liam Hemsworth, a déclaré à EW à propos des nombreuses discussions autour de son casting : «Il y a eu beaucoup de bruit et j’ai dû faire abstraction de tout ça. Ça a commencé à me distraire. J’ai souvent eu affaire à ce genre de choses par le passé et, vous savez, au final, j’adore faire des films, raconter des histoires et jouer la comédie. Je ne veux tout simplement pas que tout cela influence ma façon de raconter l’histoire. Je me suis déconnecté des réseaux sociaux et d’Internet pendant la majeure partie de l’année dernière.»

Ciblé par les messages haineux de fans mécontents, Liam Hemsworth a heureusement pu compter sur le soutien de la créatrice mais aussi de son prédécesseur. «Mon parcours en tant que Geralt de Riv a été rempli à la fois de monstres et d’aventures, et hélas, je déposerai mon médaillon et mes épées pour la saison 4. À ma place, le fantastique Liam Hemsworth reprendra le manteau du Loup Blanc, avait écrit l’interprète de Superman dans un message posté sur Instagram. Comme pour les plus grands personnages de la littérature, je transmets le flambeau avec respect pour le temps passé à incarner Geralt, et avec enthousiasme à l’idée de découvrir la version que Liam offrira de cet homme si fascinant et nuancé. Liam, mon cher ami, ce personnage possède une profondeur extraordinaire - prends plaisir à plonger en lui et à découvrir tout ce que tu pourras y trouver.»

Grand fan des jeux vidéo, mais également de la série Netflix et des romans originaux d’Andrzej Sapkowski, Liam Hemsworth avait expliqué à Radio Times avoir hésité avant d’accepter le rôle. «Je pense que si je n’étais pas moi-même un fan, si je ne tenais pas à cet univers, je ne serais pas monté à bord. La raison pour laquelle je l’ai fait, c’est justement parce que j’étais fan, et parce que je pensais pouvoir rendre justice à ce personnage. Je croyais pouvoir apporter une interprétation intéressante à cette partie de l’histoire. Il avait ajouté : «Je crois que ce qui m’a le plus enthousiasmé, c’est l’état dans lequel se trouve Geralt à ce moment de l’histoire — son état émotionnel et la direction qu’il prend. Je pense qu’il traverse une véritable période de changement, une situation qu’il n’a pas souvent connue dans sa vie. Il y a beaucoup de doute, de confusion et d’inquiétude.» Un état qui n'est pas sans rappeler celui de certains fans de la série actuellement.