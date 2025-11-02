American Horror Story : Ariana Grande rejoint le casting de la saison 13 de l'anthologie de Ryan Murphy

La saison 13 de la série «American Horror Story» promet d’être légendaire avec la présence d’Ariana Grande au casting. Mais aussi le retour de plusieurs acteurs récurrents tels que Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates et Emma Roberts.

Une annonce aussi incroyable qu’inattendue. C’est sur Instagram que Ryan Murphy a dévoilé la liste des comédiens présents au générique de la saison 13 de son anthologie «American Horror Story» qui sera diffusée prochainement sur la chaîne américaine FX.

Après Kim Kardashian dans le chapitre précédent, c’est au tour d’Ariana Grande de rejoindre le casting de la série lancée en 2011. La chanteuse retrouve les créateurs Ryan Murphy et Brad Falchuk après son apparition dans leur série horrifique «Scream Queens» il y a dix ans.

Ravis par la présence d’Ariana Grande, les fans de l’anthologie ont également constaté le retour aux affaires de nombreux acteurs récurrents ayant marqué l’histoire de la fiction au fil des saisons. Ainsi, Jessica Lange, qui n’était plus apparue dans la série depuis la saison 8 diffusée en 2018, est annoncée au casting, de même qu’Angela Bassett, Kathy Bates et Emma Roberts. Les deux acteurs fétiches de Ryan Murphy, Evan Peters et Sarah Paulson, dont la dernière présence au générique d’«American Horror Story» remonte à 2021, sont aussi de la partie.

Billie Lourd, qui a joué dans «Scream Queens» auprès d’Ariana Grande et Emma Roberts, ainsi que Gabourey Sidibe et Leslie Grossman complètent le casting. Cette réunion de plusieurs stars de la série laisse entendre que cette saison 13 pourrait être liée à «Coven», la saison 3 diffusée en 2013 où Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates et Emma Roberts étaient tous présents au casting. Et dont l’action se déroulait dans une école pour sorcières.