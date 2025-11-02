Euphoria : Sydney Sweeney donne un détail troublant et inattendu sur la saison 3 à venir

C’est au micro de la chaîne américaine E! News que Sydney Sweeney a accepté de donner quelques détails sur la saison 3 de la série «Euphoria» pour laquelle elle doit terminer de tourner les scènes de son personnage ce dimanche 2 novembre.

Un coup de chaleur. Interrogée sur la saison 3 d’«Euphoria» ce dimanche 2 novembre, dont elle doit tourner les dernières scènes de son personnage, Cassie Howard, Sydney Sweeney s’est contentée d’un seul mot pour qualifier le prochain chapitre de la série diffusée sur la chaîne américaine HBO Max : «Vibromasseurs», a-t-elle lancé au micro de la chaîne américaine E! News sur le tapis rouge de la soirée «Power of Women» organisée par le site Variety à Los Angeles, jeudi dernier.

«Accrochez-vous à ces vibromasseurs», a confié la comédienne, qui a ajouté que son personnage allait verser quelques larmes dans ce qui devrait être la dernière saison de la série pilotée par Sam Levinson. «C’est Cassie. Qu’est-ce que vous voulez ?», a-t-elle lancé, avant de préciser qu’il s’agissait de sa dernière semaine de tournage, et que son dernier jour était programmé ce dimanche 2 novembre : «Je tourne demain et dimanche, et c’est terminé».

La possible conclusion d’«Euphoria» - HBO Max n’a pas encore annoncé officiellement la fin de la série - promet des émotions fortes pour Sydney Sweeney qui a vu sa carrière décoller grâce à la fiction. «Cela promet d’être très doux-amer. J’ai grandi avec toutes ces personnes. J’ai tourné le pilote à 20 ans, et on a fait la saison 1 quand j’avais 21 ans. Et c’est une expérience assez folle d’incarner un personnage aussi longtemps. J’ai eu le privilège de travailler avec les mêmes équipes et les mêmes acteurs sur une longue période. Cela n’arrive pas souvent. Je pense que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps», a-t-elle ajouté.