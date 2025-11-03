«J'ai menti pendant 30 ans» : la confession de Philippe Vasseur sur son personnage dans «Hélène et les garçons»

C’est dans l’émission «Les Docs du week-end» diffusée ce samedi 1er novembre sur TF1 que Philippe Vasseur a révélé avoir «menti pendant trente ans» à propos de son personnage, José, dans «Hélène et les garçons».

Une confession inattendue. Connu pour avoir incarné José dans le feuilleton «Hélène et les garçons» et ses différentes suites, Philippe Vasseur a profité d’un reportage sur les coulisses des fictions dans l’émission «Les Docs du week-end» diffusée ce samedi 1er novembre sur TF1 pour faire une révélation sur son personnage de José. Si ce dernier est censé être un joueur de piano aguerri, le comédien a avoué ne pas savoir jouer une note de l’instrument.

«Je ne sais pas jouer. À l'époque, on jouait sur des playbacks et je n'avais pas percuté que les graves étaient de ce côté du piano. Alors moi je jouais comme un con de l'autre côté et mes potes me disaient : ‘Fifi, les graves c'est là’. J'ai menti pendant trente ans», a lancé Philippe Vasseur face à la caméra.

Fin 2023, l’acteur avait annoncé quitter définitivement l’univers de la série après avoir camper le rôle de José de 1992 à 2023 dans «Hélène et les garçons», «Le Miracle de l’Amour», «Les Vacances de l’Amour» et «Les Mystères de l’Amour».

«Je pars de la série, j’arrête. Depuis des années, j’ai des projets que j’ai envie de réaliser parce que je suis encore très, très jeune. En tous cas, je vais essayer, et je vais vivre ma vie. Je vous dis au revoir. Je vous ferais des petits ‘coucou’ réguliers. Je vous dis à bientôt et n’hésitez pas en m’envoyer des petits messages… Je vous fais un gros câlin, parce que 32 ans, c’est pas rien», avait-il annoncé dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.