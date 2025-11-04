Toute l’actu en direct 24h/24
Cindy Crawford et Richard Gere : trente ans après leur divorce, leurs enfants respectifs réunis dans la série «The Shards»

Cindy Crawford et Richard Gere ont été mariés entre 1991 et 1995. [Mario Anzuoni Reuters / Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP]
Par CNEWS
La fille de Cindy Crawford, Kaia Gerber, et le fils de Richard Gere, Homer Gere, sont tous les deux à l’affiche de la future série «The Shards». Une collaboration qui intervient trente ans après la séparation de leurs parents respectifs. 

Un duo qui interpelle. Trois décennies après le divorce de Cindy Crawford et Richard Gere, leurs enfants respectifs se donnent aujourd’hui la réplique. Kaia Gerber, fille de l’ex-mannequin star des années 1990, et Homer Gere, fils aîné de Richard Gere, travaillent en effet ensemble sur la nouvelle série de Ryan Murphy, «The Shards». 

Les deux jeunes acteurs, respectivement âgés de 24 et 25 ans, ont ainsi été aperçus fin octobre à Los Angeles lors du tournage de ce nouveau projet, a rapporté la presse américaine mercredi 3 novembre. 

l'ex-couple le plus glamour d'Hollywood 

Une collaboration qui rappelle forcément des souvenirs alors que Cindy Crawford et Richard Gere ont partagé un bout de chemin ensemble après leur rencontre à la fin des années 1980, formant l'un des couples les plus glamours d'Hollywood. 

L’ancien super model de 59 ans et l’acteur de «Pretty Woman», âgé de 76 ans, ont été mariés pendant quatre ans entre 1991 et 1995, avant de divorcer. Cindy Crawford a ensuite retrouvé l’amour auprès de l’homme d’affaires Rande Gerber en 1998, dont elle partage toujours la vie et avec qui elle a eu deux enfants : un fils, Presley (26 ans) et une fille Kaia, digne portrait de sa mère. Richard Gere a, quant à lui, accueilli son premier enfant Homer Gere en 2000, avec sa compagne de l’époque Carey Lowell. Il a ensuite eu deux autres fils avec son épouse Alejandra Gere, Alexander, né en 2019 et James, qui a vu le jour un an plus tard. 

Attendue l’année prochaine, la série «The Shards» créée par Ryan Murphy («Glee», «The Prom», «American Horror Story») est une adaptation du roman éponyme de l'auteur Bret Easton Ellis, publié en 2023. Elle mettra en scène l’histoire d'un groupe d'amis privilégiés d'un lycée huppé de Los Angeles dans les années 1980 alors qu'un tueur en série sévit dans la ville. Outre, Kaia Gerber et Homer Gere, elle réunit également au casting Igby Rigney, Graham Campbell, Jordan Roth et Evan Rachel Wood. 

