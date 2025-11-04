«J'ai quitté mon corps» : Reese Witherspoon traumatisée par son passage dans le «Saturday Night Live» après le 11-septembre

Invitée du podcast «Armchair Expert», Reese Witherspoon s’est remémorée le traumatisme d’avoir animé l’émission humoristique américaine «Saturday Night Live» au lendemain des attentats du 11-septembre 2001.

Une responsabilité colossale. Reese Witherspoon était une jeune comédienne de 25 ans quand elle s’est retrouvée à animer l’émission humoristique américaine «Saturday Night Live» au lendemain des attentats du 11-septembre 2001. Invitée du podcast «Armchair Expert», elle a partagé le souvenir douloureux qu’elle gardait de ce moment qui l’a tétanisé.

«Je donnerai zéro étoile à cette expérience. Je ne la recommande pas», a-t-elle lancé. «Je venais de faire ‘La revanche d’une blonde’. Je ne devais pas faire le premier épisode de la saison, mais le second. Le premier a été annulé en raison des attentats, évidemment. Puis, Lorne Michaels (le producteur historique du «Saturday Night Live») m’a appelé et m’a dit : ‘Tu dois venir. J’en ai vraiment besoin. Rudy Guiliani sera là. Tous les pompiers seront là. Paul Simon va venir chanter. J’ai juste besoin que tu viennes faire un truc léger et dire à l’Amérique que nous avons besoin de rire à nouveau. Nous devons retrouver notre esprit national», a-t-elle poursuivi.

Enfant star à Hollywood dès l’âge de 12 ans, Reese Witherspoon a accepté d’honorer son engagement auprès de l’émission malgré l’énorme pression qu’elle ressentait. «Je venais d’avoir un bébé, il avait un an. J’étais mère pour la première fois. J’avais eu la sortie d’un film très important durant l’été. (…) Nous avons fait l’émission, et elle était bien. Mais j’ai complètement quitté mon corps sur le moment… je sais que ce n’est pas la faute de l’émission. Mais c’était trop de responsabilité pour une jeune femme de 24 ans», a-t-elle ajouté.