«Fichez-moi la paix» : Millie Bobby Brown somme les médias d'arrêter de la critiquer

Neuf mois après avoir dénoncé le harcèlement des journalistes sur son physique dans une vidéo devenue virale, Millie Bobby Brown est revenue sur cet épisode et demande qu’on lui «fiche la paix».

Millie Bobby Brown n’entend pas se laisser faire. Dans un entretien accordé à Vogue magazine, la star de «Stranger Things» s’est à nouveau confiée sur sa relation avec les médias. L’actrice, qui dans une vidéo partagée sur Instagram en mars dernier s’en était ouvertement pris aux magazines people alors qu'ils critiquaient son physique, est revenue sur cet épisode. «Oh mon Dieu, qu'a-t-elle fait à son visage ? Pourquoi est-elle devenue blonde ? On dirait qu'elle a 60 ans !», s’est ainsi remémorée la star de 21 ans, confiant avoir été affectée par toutes ces critiques. Expliquant avoir à cette période «pleuré tous les jours», l’actrice s’est offert une nouvelle mise au point.

«Je respecte le journalisme. J'adore lire des articles sur mes personnalités préférées et découvrir ce qu'elles font. Je comprends qu'il y ait des paparazzi, même si c'est intrusif, même si ça me dégoûte, je sais que c'est votre travail. Mais ne me critiquez pas dès le début dans vos titres. C'est tout à fait déplacé et c'est du harcèlement, en particulier pour les jeunes filles qui débutent dans cette industrie et qui se posent déjà toutes sortes de questions.».

Un message pour toute la jeune génération

Et Millie Bobby Brown entend bien défendre son droit à être elle-même. Revenant sur ce qu’elle a ressenti lorsqu’elle a publié sa vidéo devenue virale elle a expliqué : «C'est comme si je leur disais : "Foutez-moi la paix", vous voyez ? J'ai 21 ans. Je vais m'amuser, m'éclater et être moi-même».

L’actrice sous le feu des projecteurs depuis son enfance, lorsqu’elle a fait ses débuts dans la série à succès «Stanger Things» diffusée pour la première fois en 2016, espère d’ailleurs bien passer un message optimiste à toute la génération de jeunes filles.

«Je ne peux pas faire taire les 500 millions de personnes derrière leurs téléphones. Alors, quelle est la solution réaliste ? Je pense qu'il faut simplement encourager les jeunes. Pouvons-nous riposter plus fort ? Pouvons-nous inculquer aux filles l'amour-propre et la confiance en elles afin qu'elles puissent croire en elles-mêmes, quoi qu'en disent les autres ? C'est quelque chose que je peux faire. C'est quelque chose que je vais faire.», a souligné la star bien décidée à ne pas se laisser dicter sa conduite.