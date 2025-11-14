Miss France 2026 : voici la candidate qui a obtenu la meilleure note au test de culture générale

Les 30 candidates à l'élection de Miss France 2026 ont passé le traditionnel test de culture générale et on connaît désormais le nom de celle qui a obtenu la meilleure note.

Les copies sont corrigées. Au cours de leur séjour de préparation en Martinique, les 30 candidates à l'élection de Miss France 2026, qui se tiendra le 6 décembre prochain au Zénith d'Amiens, ont passé le traditionnel test de culture générale, désormais agrémenté d’une dictée et d’une épreuve de logique chronométrée.

Au total, les reines de beauté ont dû répondre à une soixantaine de questions de culture générale abordant des thèmes variés tels que l’actualité, l’histoire, la géographie, les sciences, ainsi que le français et l’anglais.

un brillant 18 sur 20

Et l’une d'elles s'est particulièrement distinguée. Il s’agit de Miss Auvergne, Alice De Lima Guimaraes, âgée de 19 ans. Originaire de Vichy (Allier) et étudiante en classe préparatoire littéraire à Clermont-Ferrand, la jeune femme a décroché un remarquable 18 sur 20.

Elle est suivie par Miss Poitou-Charentes, Agathe Michelet, 26 ans, qui exerce en tant que docteure en chirurgie dentaire, et Miss Languedoc, Lou Lambert, étudiante en droit de 19 ans, qui sont arrivées ex aequo avec une note de 15,5 sur 20.

Afin de ne pas stigmatiser les autres Miss, seul le trio de tête est dévoilé. Si cette épreuve n’est pas éliminatoire, le résultat peut toutefois peser dans la balance le jour J, lors de la sélection des demi-finalistes.

Pour mémoire, l’année dernière, c'est Miss Picardie, Marina Przadka, qui avait obtenu la meilleure note avec un brillant 15,5 sur 20.