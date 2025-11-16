Dakota Johnson demande à Yórgos Lánthimos de cesser de travailler avec Emma Stone et de penser à elle

L'actrice Dakota Johnson a suggéré avec humour au cinéaste Yórgos Lánthimos de travailler avec elle, rappelant au réalisateur que son actrice fétiche, Emma Stone, n'était pas la seule artiste à Hollywood.

Un appel du pied ? Dakota Johnson, 36 ans, se verrait bien travailler avec le réalisateur multirécompensé Yórgos Lánthimos et elle lui a fait savoir avec humour, a rapporté The Hollywood Reporter.

Mais pour ce faire, faudrait-il encore que le cinéaste de 52 ans cesse de jeter son dévolu sur l’actrice Emma Stone, alors que les deux artistes collaborent pour la quatrième fois à l’occasion du long métrage «Bugonia», en salle le 26 novembre prochain.

C’est ce que lui a rappelé, en plaisantant, Dakota Johnson vendredi à l’occasion d’une session de questions-réponses qu’elle animait lors d’une projection du film à Los Angeles.

De la place pour deux

«Savez-vous qu'il existe d'autres actrices très talentueuses, peut-être même tout près d'ici ?», a lancé Dakota Johnson au réalisateur, sous le regard amusé d’Emma Stone, qui a feint de ne pas vouloir céder sa place, avant d’inciter Dakota Johnson à tenter sa chance, a rapporté le média américain.

«Vas-y, fais ton pitch, travaille ton pitch. », a ainsi répondu avec humour Emma Stone à Dakota Johnson qui, de son côté, a laissé entendre avoir déjà approché le cinéaste. «Je l'ai déjà fait et ça n'a pas marché, tu te souviens ? Tu étais là», a ainsi ironisé l'interprète de «Cinquante nuances de Grey», faisant référence aux quatre films qu’Emma Stone a tourné avec Yórgos Lánthimos.

Une collaboration entre les deux artistes amorcée en 2018 avec «La Favorite», suivie en 2024 de deux longs métrages «Kind of Kindness» et «Pauvres Créatures», ce dernier ayant valu à Emma Stone l’Oscar de la meilleure actrice.

«Bugonia» marque en effet le quatrième rôle d’Emma Stone pour Yórgos Lánthimos. En salle à la fin du mois, l’actrice y campe une grande cheffe d’entreprise kidnappée par deux conspirationnistes qui la suspectent d’être un alien. Un film pour lequel elle n’a pas hésité à se raser la tête.

De son côté, Dakota Johnson n'entend pas se tourner les pouces. L'actrice s'est lancée le défi de réaliser son premier long métrage. Intitulé «A Tree is blue», il pourrait réunir Charli XCX et Jessica Alba et racontera l'histoire d'une jeune autiste qui souhaite se libérer d'une mère trop protectrice.