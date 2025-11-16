Euphoria : le tournage de la saison 3 est terminé

Le tournage de la troisième saison d’Euphoria de Sam Levinson avec Zendaya est terminé a révélé l’actrice Sydney Sweeney. La série est attendue pour le printemps 2026.

Clap de fin. Quatre ans après la diffusion de la seconde saison, la production de la troisième saison d’«Euphoria» est achevée selon Deadline. L’actrice Sydney Sweeney a annoncé la fin du tournage à l’occasion d’une intervention lors des DeadlineContenders Film : Los Angeles, a rapporté le magazine américain. Interrogée sur cette nouvelle saison, elle a expliqué ne rien pouvoir dévoiler avant de révéler la bonne nouvelle. «Vous savez que je ne peux rien dire, je ne peux vraiment rien dire», a expliqué l’artiste, précisant toutefois : «J'ai terminé le tournage la semaine dernière, c'est très excitant. Nous avons tourné depuis février. »

Le début du tournage avait officiellement été lancé le 10 février dernier, avec un mois de retard par rapport à la date annoncée l’été dernier par HBO, en raison notamment du planning chargé de son casting de stars. La série réunit à nouveau Zendaya, dans le rôle-titre mais aussi Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Hunter Schafer et Colman Domingo.

Cette troisième saison est attendue pour le printemps 2026 sur la chaîne HBO Max, plus de quatre ans après la saison 2, diffusée en janvier 2022. Une attente interminable pour les fans mais aussi les interprètes comme l'a récemment révélé Jacob Elordi à The Hollywood Reporter, notant avoir craint de «perdre ses cheveux» entre les deux tournages tant l'intervalle était long.