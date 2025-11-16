James Pickens Jr., star de Grey's Anatomy, révèle avoir été diagnostiqué d'un cancer de la prostate

L’acteur star de la série Grey’s Anatomy, James Pickens Jr., a confié avoir subi une prostatectomie après avoir été diagnostiqué d’un cancer de la prostate en début d’année.

L'importance de se faire dépister. A l’occasion d’une interview accordée au site Black Health Matters, James Pickens Jr. s'est ouvert sur sa santé. Alors que dans la 22e et nouvelle saison de la série Grey’s Anatomy actuellement diffusée aux Etats-Unis son personnage de Dr. Richard Webber apprend être atteint d’un cancer, l’acteur a évoqué avoir été lui-même diagnostiqué d’un cancer de la prostate en début d’année. Une maladie qui a frappé plusieurs membres de sa famille et qu’il a pu traiter à temps grâce à un dépistage précoce.

«Ce n'est pas le genre de nouvelle que l'on souhaite entendre, mais pour être honnête, le cancer de la prostate touche ma famille depuis longtemps. Mon père en a souffert. Il avait beaucoup de frères, et plusieurs d'entre eux en ont été atteints. J'aurais été surpris de ne pas en être atteint moi-même», a expliqué le septuagénaire.

Une prise de parole pour sensibiliser

Confiant être suivi depuis des années en raison de ses antécédents familiaux, il a expliqué avoir appris la mauvaise nouvelle en janvier dernier, après une série d’examens qui lui ont permis de traiter la maladie à temps.

«J'ai commencé à passer un examen médical annuel il y a trente-quatre ans. Et j'ai commencé à faire des tests PSA, (test sanguin qui mesure le taux d’antigène prostatique ndlr) à l'âge de 41 ans ; j'ai aujourd'hui 73 ans. Mon urologue m'a dit : "Le fait que vous ayez été si vigilant sur cet aspect de votre santé a joué en votre faveur. Nous avons pu le détecter si tôt parce que vous avez fait ces tests".», a-t-il poursuivi, confiant par ailleurs avoir été diagnostiqué d’une variante rare du cancer de la prostate.

Un dépistage précoce qui a finalement conduit l’acteur à choisir de subir une prostatectomie et l'incite à aborder publiquement cette maladie pour sensibiliser les hommes à leur santé, explique le média.

Pour rappel, chaque année au mois de novembre la campagne Movember entend sensibiliser la gent masculine au cancer de la prostate, cancer le plus fréquent chez les hommes, avec 50.000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année en France, rapportait l'an dernier la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer Unicancer sur son site.