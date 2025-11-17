Severance : Ben Stiller donne d'excellentes nouvelles à propos de la saison 3

Invité de l’émission américaine «The Tonight Show with Jimmy Fallon», Ben Stiller a confirmé que la production de la saison 3 de «Severance» était engagée, et que son lancement sur Apple TV serait annoncé prochainement.

Sur de bons rails. Les fans de «Severance» se sont réjouis d’entendre Ben Stiller confirmer au micro de l’émission américaine «The Tonight Show with Jimmy Fallon» que la production de la saison 3 était en marche, et qu’un lancement pourrait être annoncé prochainement par Apple TV. «Ça arrive. Il y aura une autre saison. C’est pour bientôt», a-t-il déclaré.

Une excellente nouvelle pour les mordus de la série qui ont dû attendre près de trois ans entre la première et la seconde saison. Le dernier chapitre en date avait été encensé par la critique, au point d’obtenir un nombre record de 27 nominations lors de la dernière édition des Emmy Awards, d’où elle est repartie avec trois récompenses. Ben Stiller a également confirmé qu’il ne réaliserait aucun épisode de ce troisième chapitre. Une décision peu appréciée par Patricia Arquette, qui tient un des premiers rôles dans la série.

«Cela ne me plaît guère, je peux le dire. Je ne suis pas heureuse de ce choix… Je ne l’apprécie pas. Booouuuhhh Ben Stiller ! Je vais essayer de le faire revenir pour la saison 3», avait lancé la comédienne dans un entretien avec le site américain ScreenRant en octobre dernier. Ben Stiller s’était occupé de la mise en scène de six épisodes de la saison 1, dont le premier et le dernier, et cinq de la saison 2. Ses nouveaux projets, qui se multiplient depuis le succès de «Severance», l’empêchent d’assurer ce rôle pour la saison 3.