Shogun, saison 2 : le japonais Ren Meguro rejoint le casting de la série

La popstar japonaise du groupe Snow Man, Ren Meguro, vient d’être annoncé au casting de «Shogun», dont la saison 2 est actuellement en développement. Il jouera le personnage de Kazutada, dont les détails n’ont pas encore été dévoilés.

Un nouveau visage. Selon une information confirmée par le site américain Deadline, le chanteur japonais, membre du groupe Snow Man, Ren Meguro, vient de rejoindre officiellement le casting de la saison 2 de «Shogun». Il y incarnera un personnage appelé Kazutada, dont on ne connaît pas la place dans l’intrigue pour le moment.

«Je suis extrêmement honoré de rejoindre le casting de la saison 2 de la série. Quand j’ai regardé Shogun sur Disney+ l’an dernier, j’ai été profondément ému par le regard unique et grandiose porté par la série sur le Japon, et qui était différent des autres fictions. En tant que Japonais, j’ai ressenti le besoin insatiable de demander à rejoindre la production. Je suis dévoué à honorer l’héritage construit par mes prédécesseurs et de parfaire jusque dans les moindres détails le rôle qui m’a été confié dans cette série remarquable. Je suis impatient que le public découvre la saison 2 de Shogun et partage cet incroyable voyage avec nous», a-t-il réagi dans un communiqué.

Située dix ans après les événements du premier chapitre, la saison 2 doit entamer son tournage à Vancouver dans le courant du mois de janvier. Les téléspectateurs retrouveront plusieurs visages connus à l’écran, notamment Hiroyuki Sanada dans le rôle de Yoshii Toranaga, Cosmo Jarvis dans celui de John Blackthorne, Fumi Nikaidô sous les traits d’Ochiba, Shinnosuke Abe en tant que Buntaro ou encore Hiroto Kanai dans la peau d’Omi.