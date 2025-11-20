Fear the Walking Dead : le co-créateur de la série Dave Erickson porte plainte contre la chaîne AMC

Le cocréateur de la série «Fear The Walking Dead», Dave Erickson, vient de porter plainte contre la chaîne américaine AMC pour non-respect de son contrat. Il les accuse d’exploiter des failles comptables pour ne pas lui verser sa part sur les profits de la fiction.

Encore une plainte. La chaîne américaine AMC est de nouveau la cible d’accusation de non-respect de contrat de la part d’anciens employés ayant travaillé sur la saga «The Walking Dead». Cette fois, c’est Dave Erickson, cocréateur de la série «Fear The Walking Dead», qui porte plainte pour le refus du paiement de sa part sur les profits de la fiction. Il devient ainsi le 7e producteur à accuser la chaîne d’utiliser des failles comptables propre à l’industrie hollywoodienne pour ne pas honorer les termes de leur contrat.

Dave Erickson, qui a été le showrunner de «Fear The Walking Dead» pendant trois ans, avait accepté le poste en sachant qu’une «série qui rencontre le succès peut devenir une source de revenus annuels», est-il précisé dans la plainte. Il n’aurait toutefois reçu aucun paiement sur les profits réalisés par la fiction, tandis que d’autres auraient touché des sommes atteignant les 67 millions de dollars. Selon la plainte, la chaîne affirme que la série accuse au contraire un déficit de 185 millions de dollars.

En 2013, Frank Darabont, le créateur de «The Walking Dead», avait porté plainte pour des raisons similaires, qui s’était terminé par un accord estimé à 200 millions de dollars huit ans plus tard. En 2017, Robert Krikman, le créateur du comics à l’origine de la série, et quatre autres producteurs, avaient déposé une plainte finalement rejetée par un tribunal de Los Angeles. Une nouvelle plainte a été déposée devant un tribunal fédéral, qui est toujours en cours. À noter que la chaîne AMC réfute ces accusations, et estiment que la justice lui donnera raison.