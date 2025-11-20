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Friends : huit épisodes inédits du spin-off «Joey» vont être diffusés près de vingt ans plus tard

La version du personnage de Joey dans le spin-off était trop différente de sa version dans la série originale, selon certains fans. [© NBC]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les fans de «Friends» vont enfin pouvoir découvrir l’intégralité du spin-off «Joey», annulé en plein milieu de sa deuxième saison en 2006 par la chaîne américaine NBC, sans que les huit derniers épisodes ne soient diffusés. Et voici comment les regarder. 

Une erreur enfin corrigée. En 2006, la chaîne américaine NBC avait décidé de mettre fin brutalement à la diffusion de «Joey» au milieu de la diffusion de la saison 2 en raison de ses audiences décevantes, privant les fans de ses huit derniers épisodes. Le spin-off de «Friends» va enfin être visible dans sa totalité, puisque ceux-ci sont désormais disponibles sur la chaîne YouTube officielle de la série, rapporte le site américain Variety.

Les téléspectateurs vont ainsi pouvoir visionner l’intégralité des 38 épisodes de «Joey» avec Matt LeBlanc dans le rôle de l’inimitable Joey Tribbiani, mais aussi tous les personnages secondaires incarnés par Drea de Matteo, Paulo Costanzo, Jennifer Coolidge ou encore Andrea Anders. La série suivait les aventures de Joey au moment où il se décidait à quitter New York pour rejoindre Los Angeles afin de faire passer sa carrière d’acteur au niveau supérieur. Il y retrouvait sa sœur Gina et son neveu incroyablement intelligent, Michael. 

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La série avait débuté de manière très prometteuse à son lancement sur NBC en 2004, avec plus de 18 millions de téléspectateurs devant le premier épisode, avant que les audiences ne finissent pas dégringoler, poussant le diffuseur à la déprogrammer sans diffuser les derniers épisodes. Les fans du personnage s’étaient notamment plaints du fait qu’il était passé du statut de séducteur irrésistible à celui d’homme paumé incapable d’aborder une femme. 

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