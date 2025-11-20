«Il m’aime d’un amour si intense» : Meghan Markle fait de rares confidences sur son couple

L’ex-actrice de Suits a évoqué son couple sans filtre, à l’occasion d’une interview accordée au magazine Harper’s Bazaar, dont elle fait la une le mois prochain.

L’amour fou. Alors que Meghan Markle fait la couverture du numéro de décembre du magazine Harper’s Bazaar, l’actrice de 44 ans s’est confiée sur le couple qu’elle forme depuis 2016 avec le prince Harry, 41 ans. Fiancé en 2017, marié l’année suivante, le duo file le parfait amour, a laissé entendre Meghan Markle, soulignant à quel point Harry est son plus précieux soutien. L’actrice, qui explique avoir appris à se protéger depuis qu’elle est devenue un personnage public, peut compter sur l’amour indéfectible de son époux.

«Il m'aime d'un amour si intense, si total, et il a également une perspective différente, car il voit des médias que je ne vois pas», a ainsi noté la mère d’Archie et Lilibet, leurs deux enfants. «Personne au monde ne m'aime plus que lui, donc je sais qu'il sera toujours là pour me soutenir.», a poursuivi la femme d’affaires qui, cette année, a lancé sa marque «As Ever», une nouvelle émission avec Netflix «With Love, Meghan», et vient également d’opérer son retour sur les plateaux de cinéma pour jouer dans la comédie «Close Personal Friends», actuellement en tournage.

Fan de «la curiosité» et de «l'espièglerie enfantine» de son époux

L’actrice a également évoqué plusieurs traits de caractère qu’elle apprécie tout particulièrement chez le prince Harry et qui l’inspire aujourd’hui. «Vous avez quelqu'un qui a cette curiosité et cette espièglerie enfantines. J'étais tellement attirée par cela», a expliqué la duchesse de Sussex avant de poursuivre : «Et il a fait ressortir cela en moi. Cela se traduit dans tous les aspects de notre vie. Même dans les affaires, je veux que nous jouions, que nous nous amusions, que nous explorions et que nous soyons créatifs.»

Un duo visiblement au diapason, bien loin des rumeurs qui circulent régulièrement sur leur couple. Selon les mauvaises langues, le tandem était l’année dernière au bord du divorce. Une information qu’avait d’ailleurs démenti en personne le prince.

Le fils du roi Charles III apparaît d’ailleurs embrassant son épouse, dans la bande-annonce dévoilée mercredi 19 novembre sur Instagram du numéro spécial «With Love, Meghan : Holiday Celebration», consacré aux fêtes de fin d’année et diffusé le 3 décembre prochain sur Netflix.