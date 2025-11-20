Kim Kardashian : Glenn Close salue le travail de la femme d'affaires lors du tournage de la série All's Fair

Glenn Close a loué le professionnalisme de Kim Kardashian sur le tournage de «All’s Fair», la série de Ryan Murphy mal reçue par les critiques.

Une pro. L’actrice huit fois nommée aux Oscars, Glenn Close, et Kim Kardashian partagent l’affichent de la série «All’s Fair», de Ryan Murphy, à qui l'on doit notamment «Glee», «American Horror Story» ou encore «Monstre». Malgré la réception mitigée de la critique depuis le première diffusion de la série le 4 novembre sur Disney+, la star américaine a salué le professionnalisme et l’investissement de sa partenaire Kim Kardashian, à l’occasion d’un interview accordée au magazine Variety. Et elle n’a pas mâchée ses mots.

«Ce qui m'a surpris, c'est le sérieux de Kim», a ainsi expliqué la star de 78 ans, qui joue et co-produit également la série au côté entre autres de Kim Kardashian. «Elle connaissait toujours son texte par cœur. Elle n'était jamais en retard. Elle était toujours préparée», poursuit-elle.

Une star humble

La comédienne a également tenu à souligner l’humilité de Kim Kardashian. «Elle ne prétendait pas être une grande actrice, mais elle était assez intelligente pour s'entourer de personnes dont elle pouvait apprendre», a ainsi souligné la star de «Liaison Fatale», «Les liaisons dangereuses» ou encore de la série «Damages», qui lui a valu un Emmy Award de la meilleure actrice dans une série dramatique en 2009. Et de conclure : «Si elle avait eu un ego surdimensionné (…), j'aurais été mécontente, mais ce n'est pas le cas.»

Dans «All’s Fair», Kim Kardashian campe une avocate spécialisée en divorce très courue à Los Angeles et propriétaire d’un cabinet d’avocats entièrement féminin, aux côtés entre autres de Naomi Watts, Niecy Nash, Teyana Taylor, Sarah Paulson et Glenn Close. Cette dernière a d’ailleurs défendu la série. Elle a estimé qu’elle était «plutôt réussie», notant que «All's Fair» avait peut-être pâti de l’image que certains se font de la famille Kardashian.

«Les filles Kardashian le diraient elles-mêmes, mais elles ne font pas l'unanimité», a souligné Glenn Close qui ne semble pas de son côté regretter sa collaboration avec Kim K.