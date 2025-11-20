Miss Univers 2025 : nouveau scandale dans le concours avec la démission de deux jurés et des accusations de tricheries

Déjà entaché par l’humiliation de Miss Mexique, le concours de Miss Univers subit de nouveau des turbulences à quelques heures de la finale. Deux jurés ont claqué la porte, l'un dénonçant de graves tricheries dans le choix des 30 finalistes.

L’édition 2025 aura connu de nombreux soubresauts. Après des débuts mouvementés, Miss Univers, qui se tient actuellement en Thaïlande, connaît de nouveau la tempête.

Comme si le scandale autour de l’humiliation publique subie par Miss Mexique au début de la compétition (qui avait contraint l'organisation à de plates excuses) ne suffisait pas, deux jurés viennent d’annoncer leur démission, et ce à quelques heures seulement de la finale.

Le premier, l'ancien footballeur Claude Makelele, a jeté l’éponge en invoquant «des raisons personnelles imprévues».

«Manipulation et conflit d'intérêt»

Le second, Omar Harfouch, dénonce «une manipulation», accusant un «jury improvisé» d’avoir choisi les 30 finalistes avant les phases éliminatoires officielles.

En outre, l’artiste pointe du doigt une liaison entre un membre de l’organisation et une participante.

Ce 19 novembre, il a indiqué qu'il se réservait le droit de porter plainte à New York pour des faits de «fraude, abus de pouvoir, corruption, tromperie, rupture de contrat, conflits d’intérêts, dommages émotionnels et dégâts sur sa réputation».

«Circulez y a rien à voir» martèle l’organisation

Dans un communiqué, l’organisation se défend, affirmant «qu'aucun jury improvisé n'a été créé, qu'aucun groupe externe n'a été autorisé à évaluer les déléguées ou à sélectionner les finalistes, et que toutes les évaluations du concours continuent de suivre les protocoles établis, transparents et supervisés de la Miss Universe Organisation».

La finale de Miss Univers 2025 s’annonce dans ces conditions sous très haute tension. Elle sera diffusée en direct dans la nuit du 20 au 21 novembre, sur la chaîne Paris Première à partir de 2h du matin. Une séance de rattrapage aura lieu le samedi 22 novembre 2025 à 14h10 sur cette même chaîne.