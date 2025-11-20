Stargate : le reboot de la série officiellement commandé

Selon une information confirmée par le site américain Variety, la série «Stargate» va faire l’objet d’un reboot piloté par Martin Gero, connu pour son travail sur les différentes déclinaisons de la fiction au début des années 2000.

Le passage est ouvert. Un reboot de la série «Stargate» est officiellement en développement chez Amazon MGM Studios, avec une diffusion prévue à l’avenir sur Prime Video, révèle le site américain Variety. Ce projet a été confié à Martin Gero, connu pour avoir travaillé en tant que scénariste sur le spin-off «Stargate Atlantis», ainsi que sur la série oroginale «Stargate SG-1». Il a aussi travaillé sur la série «Blindspot» avec Jaimie Alexander, s’était occupé du reboot de la série «Code Quantum» en 2022 qui aura duré deux saisons, et produit le reboot de la série «Kung Fu» sur la chaîne américaine The CW.

«Il y a vingt ans, mon premier emploi à la télévision a été de superviser les scénarios de Stargate Atlantis. J’ai passé cinq ans de ma vie à travailler sur les trois déclinaisons de la série, Stargate m’a tout appris sur la télévision – c’est inscrit dans mon ADN. Je suis plus qu’enthousiaste qu’Amazon MGM Studios me fasse confiance pour guider cette incroyable franchise dans la nouvelle phase de son développement. Pour ceux qui ont gardé la barrière ouverte lors des conventions, des projections, et dont la foi n’a jamais flanché – ce projet est pour vous. Et pour ceux qui nous rejoignent dans ce nouveau monde – je vous promets que vous allez trouver quelque chose d’extraordinaire», a-t-il expliqué dans un communiqué.

Depuis 2022, la rumeur courrait sur le fait qu’Amazon cherchait à ressusciter la franchise Stargate dont l’existence a commencé par un film réalisé en 1994 avec James Spader et Kurt Russell. Il avait été suivi par la série «Stargate SG-1» avec Richard Dean Anderson (MacGyver), Michael Shanks, Amanda Tapping et Christopher Judge qui a duré 10 saisons. Entre 2004 et 2008, les téléspectateurs avaient également pu découvrir le spin-off «Stargate Atlantis». La saga compte également deux films sortis directement en DVD, et trois autres séries, dont «Stargate Origins» lancée en 2018.