Miss Univers 2025 : qui est Fatima Bosch, la nouvelle reine de beauté ?

Ce vendredi, la Mexicaine Fatima Bosch a été sacrée Miss Univers en Thaïlande. Elle devance largement la Française Eve Gilles, arrivée dans le Top 30.

Elles étaient plus de 120 en lice pour le titre de Miss Univers. Ce vendredi 21 novembre, près de Bangkok en Thaïlande, Fatima Bosch a remporté le prestigieux concours de beauté, visiblement très émue en recevant sa couronne. La candidate mexicaine de 25 ans, qui affiche une taille d'1,74 m, voit cette victoire comme une revanche après avoir été la cible de critiques publiques d'un membre de l'organisation, qui avaient suscité l'indignation jusqu'à la présidente de son pays d’origine.

Celle qui a devancé les candidates thaïlandaise, vénézuélienne et philippine, succède cette année à la Danoise Victoria Kjær Theilvig. Très croyante, Fatima Bosch qui soutient de nombreuses causes et défend les enfants, a suivi des études de mode et de stylisme. Elle a déclaré avoir souffert de dyslexie et d'un déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH). Deux troubles qu’elle a réussi à surmonter et à en faire une force. Sur Instagram, elle compte plus de deux millions d'abonnés.

Lors de la conférence de presse qui s'est tenue après son sacre, Fatima Bosch a expliqué vouloir que l'on se souvienne d'elle comme d'«une Miss Univers qui n'avait pas peur d'être elle-même» et d'«une personne qui a changé, un petit peu, le prototype de ce qu'est une Miss Univers».

Critiquée par l'animateur de l'élection

Début novembre, lors d'une réunion de préparation filmée, l'animateur de Miss Univers Nawat Itsaragrisil l'avait qualifiée d'«idiote», après lui avoir notamment reproché de ne pas avoir publié sur ses réseaux sociaux une vidéo promotionnelle sur la Thaïlande qui organisait l’événement. La jeune femme avait quitté la salle avec d’autres candidates. Un fait qui a été vivement commenté, obligeant le présentateur à s’excuser par la suite. Deux membres du jury ont par ailleurs quitté le concours, dont le compositeur français Omar Harfouch qui a estimé que la compétition était truquée.

Miss France 2024, Eve Gilles qui avait fait sensation dans sa tenue en hommage à Jeanne d’Arc est, quant à elle, arrivée dans le Top 30. Elle n’a pas réussi à atteindre le Top 12 contrairement à l’autre Française Ophely Mézino, qui représentait la Guadeloupe. Célya Abatucci et Nourya Aboutoihi qui défendaient respectivement la Martinique et Mayotte, ne sont pas parvenues à rejoindre le classement de cette élection, laquelle se tiendra à Porto Rico en 2026.