Inoxtag : voici la somme folle gagnée par le youtubeur grâce à ses 5 dernières vidéos

Dans une vidéo postée ce week-end avec son ami créateur de contenu GMK, Inoxtag a révélé la somme empochée grâce à la monétisation des 5 dernières vidéos postées sur sa chaîne YouTube.

Un sacré salaire. Youtubeur star de la scène française, Inoxtag est aujourd'hui reconnu comme l'un des créateurs de contenu les plus bankables du monde de l'influence. Un succès qui permet au jeune homme de 23 ans de gagner beaucoup d'argent. Dans une vidéo tournée avec son ami youtubeur GMK, Inoxtag, de son vrai nom Inès Benazzouz, a abordé le sujet de sa rémunération.

Préférant ne pas s'épancher les revenus liés à ses collaborations commerciales avec des marques, «Inox» a révélé la somme remportée grâce aux 5 vidéos qu'il a postées sur la dernière année : «J'ai sorti que cinq vidéos. Je regarde comme ça je ne triche pas. (...) J'ai gagné 1,6 million d'euros grâce à la monétisation YouTube cette année», a-t-il déclaré.

«Les collaborations avec les marques rapportent plus»

Une somme qui peut paraître énorme mais qui s'explique par le succès rencontré par chaque vidéo que poste le jeune homme. Les cinq vidéos évoquées ont été vues plus de 10 millions de fois. En revanche, lorsque GMK l'a interrogé sur l'argent généré par la monétisation depuis la création de sa chaîne Youtube, Inoxtag a préféré botter en touche.

Les revenus liés aux publicités de sa chaîne YouTube ne constituent pas la majeur partie de l'argent empoché par le jeune homme : «Ce ne sont pas les AdSense (monétisation YouTube) qui rapportent le plus, ce sont les collaborations avec les marques», a-t-il expliqué sans mentionner le moindre chiffre. A cela s'ajoute aussi les sommes générées par les publications sur d'autres plates-formes et réseaux.

Après avoir parlé de l'argent gagné, le youtubeur a tenu à rappeler que chacune de ses vidéos coûtait énormément à produire : «Premièrement, il faut donner 55 % aux impôts. Une vidéo comme celle de l'Everest m'a coûté 1,6 million d'euros et mes équipes sur une année avec les salaires me coûtent plus de 500.000 euros», a-t-il confié.

Toujours à la recherche de nouveaux challenges, Inoxtag vient tout juste de sortir le tome 2 de son manga «Instinct».