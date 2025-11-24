«Je transpire» : Beyoncé nerveuse à 320 km/h dans la voiture de Lewis Hamilton (vidéo)

Beyoncé est montée ce week-end dans la Ferrari du septuple champion du monde Lewis Hamilton en amont du Grand prix de Formule 1 de Las Vegas pour un tour de piste fort en émotions pour la chanteuse de 44 ans.

Le plein de sensations fortes. Beyoncé et Jay-Z se sont offert, ce week-end, un tour de circuit avec le pilote Ferrari Lewis Hamilton à l’occasion du Grand prix de Formule 1 de Las Vegas. Et le septuple champion du monde n’a pas lésiné sur la pédale pour impressionner le couple de stars.

Dans une vidéo partagée sur X, les deux artistes harnachés et casqués ont comme en témoigne les images fait le plein d’adrénaline en prenant place au côté de Lewis Hamilton. Alors que le célèbre pilote appuie sur l’accélérateur, on peut entendre le rire de Jay-Z et les cris de Beyoncé visiblement impressionnée. A tel point que l’interprète de «Texas Hold’em» n’a pas pu cacher sa nervosité. «Je transpire», lance ainsi la star sous le coup de l’émotion, s’éventant à l’aide de ses mains, alors que Lewis Hamilton explique avoir dépassé les 300 km/h.

Jay Z and Beyonce on a hot lap with Lewis Hamilton🤣 pic.twitter.com/STK7vr1tIL — everything hov 💎 (@holahovitaaa) November 23, 2025

«Je crois qu’on a atteint les 320 km heure», a ainsi révélé le pilote britannique à Beyoncé, qui visiblement n’en revient pas, avant de remercier chaleureusement Lewis Hamilton pour cette expérience décoiffant.