Secret d'une Étoile : l'Opéra national de Paris et Webtoon s'associent pour lancer une nouvelle série

L’Opéra national de Paris et l’application Webtoon se sont associés pour créer «Secret d’une étoile», une série dessinée déclinée en trente épisodes, centrée sur l’histoire d’une jeune danseuse qui va voyager dans le temps pour réaliser son rêve.

Un nouvel univers. L’application Webtoon, leader mondial des webcomics – bande dessinée à lire sur smartphone – s’est associée avec l’Opéra national de Paris pour créer une série dessinée intitulée «Secret d’une étoile». Déclinée en trente épisodes, cette bande dessinée numérique disponible en français, en coréen et en anglais sera à découvrir exclusivement sur l’application à partir du 28 novembre prochain. Elle marque également la première collaboration entre l’illustratrice française StillUnderworld et la scénariste coréenne, Honey B, sur la plate-forme. «Secret d’une étoile» racontera l’histoire de Joy, une jeune danseuse de l’Opéra de Paris d’origine coréenne qui s’est installée à Paris avec l’objectif de devenir professionnelle. Mais au jour décisif de sa carrière, Joy est saisie par le doute et perd confiance en elle. Elle découvre alors un diadème semblable à ceux portés par les danseuses étoiles. Une fois en contact avec l’objet, elle se retrouve propulsée dans le passé, dans les années 1950, dans la peau de Cécilia, danseuse Étoile de l’Opéra de Paris. La jeune femme va ainsi pouvoir redécouvrir, au travers de ses rencontres, sa passion pour la danse.

«Les webcomics et le ballet sont tous deux de puissantes expressions de la créativité et de la passion humaines, et c’est ce qui fait de ‘Secret d’une Étoile’ la passerelle parfaite pour que les lecteurs tombent amoureux de la danse», précise Yongsoo Kim, un des responsables de la stratégie au sein de WEBTOON Entertainment.