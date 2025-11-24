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Stranger Things : les choses sérieuses commencent dans la bande-annonce du Volume 1 de la saison 5

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Netflix vient de publier la bande-annonce du Volume 1 de l’ultime saison 5 dont le lancement est prévu à 2h du matin, jeudi 27 novembre. Les téléspectateurs vont découvrir les quatre premiers épisodes du dernier chapitre de la série des frères Duffer. 

La bataille va commencer. La bande-annonce du Volume 1 de l’ultime saison 5 de «Stranger Things», déclinée en quatre épisodes, vient d’être dévoilée par Netflix, et promet aux téléspectateurs un saut immédiat dans l’action au moment où Eleven et sa bande d’amis se préparent à affronter les monstres de l’Upside Down, afin d’empêcher la destruction de la ville d’Hawkins. 

L’histoire reprend à l’automne 1987, plus d’un an après les événements de la saison 4 qui s’était conclue avec un plan d’ensemble révélant la rupture de la frontière entre le monde réel et l’Upside Down. Alors que la ville d'Hawkins est placée en quarantaine militaire, surveillée de près par une armée de soldats, Eleven, Mike, Will et les autres vont tenter d’en finir une bonne fois pour toute avec Henry Creel, alias Vecna.  

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La dernière saison comptera huit épisodes, dont les quatre premiers seront diffusés par Netflix le 27 novembre, à partir de 2h du matin en France. Il faudra ensuite attendre le lendemain de Noël avant de pouvoir visionner les trois suivants. L'ultime épisode sera mis en ligne le soir du réveillon du Nouvel An, et durera près de deux heures. Dans une initiative sans précédent, la plate-forme de streaming diffusera également le dernier épisode dans plus de 350 salles de cinéma américaines le même soir, jusqu'au 1er janvier 2026.

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