All's Fair : la série avec Kim Kardashian renouvelée pour une saison 2

Malgré les mauvaises critiques, la série de Ryan Murphy «All’s Fair», avec Kim Kardashian dans le rôle principal, vient d’être renouvelée pour une saison 2 par la plate-forme de streaming américaine Hulu.

Un sursis accordé. Selon le site américain TVLine, la série judiciaire de Ryan Murphy «All’s Fair», avec Kim Kardashian dans le rôle principal, mais aussi Sarah Paulson, Glenn Close, Teyana Taylor, Jessica Simpson, Elizabeth Berkley ou encore Nitya Vidyasagar au casting, vient d’obtenir une saison 2 sur la plate-forme de streaming américaine Hulu.

Une décision qui peut sembler surprenante, étant donnée la réception catastrophique de la fiction auprès des critiques, la série n’obtenant qu’un score de 3% d’avis positifs de la part de la presse américaine sur le site Rotten Tomatoes. Les téléspectateurs se montrent toutefois plus indulgents, avec un taux 66% de satisfaction exprimé. Sur le site de référence américain IMDB, «All’s Fair» obtient une note de 3/10.

Dans «All’s Fair», Kim Kardashian campe une avocate spécialisée en divorce très courue à Los Angeles ayant décidé de quitter son ancien cabinet majoritairement masculin, pour ouvrir sa propre société d’avocats avec un personnel entièrement féminin. L’histoire suit les vies personnelles et professionnelles de ces femmes confrontées à un monde où l’argent et l’amour forment un cocktail détonnant, dont elles réinventent la recette.