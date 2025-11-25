«Far Cry» : le jeu vidéo de tir bientôt adapté pour la télévision

Déjà adapté en film en 2008, «Far Cry» se refait une beauté, cette fois-ci à la télévision, sous la direction de Noah Hawley et Rob McElhenney. La série sera disponible en France sur Disney+.

Les adaptations de jeux vidéos sur le petit écran ont le vent en poupe. Après «The Witcher», «Arcane», «Tomb Raider : La Légende de Lara Croft», «Fallout», «Resident Evil» ou encore «The Last of Us», c'est au tour de «Far Cry» de connaître une seconde vie. Le jeu de tir à la première personne, apparu pour la première fois en 2004, va être adapté en série, rapporte Variety mardi 25 novembre.

Noah Hawley et Rob McElhenney sont aux commandes de ce projet, en tant que co-créateurs. Rob McElhenney devrait même obtenir un rôle dans la production, révèle le magazine américain. Si la série en est encore aux prémices de sa création, elle a déjà trouvé un diffuseur. «Far Cry» sera disponible sur Hulu aux États-Unis et sur Disney+ à l'international.

Les détails concernant l'intrigue sont pour le moment, tenus secrets, mais il devrait s'agir d'une série d'anthologie, ce qui signifie que l'histoire, les personnages et les décors seront différents pour chaque saison. Ce choix du format n'est pas anodin, puisque les créateurs ont souhaité respecter celui d'origine du jeu allemand développé par Crytek.

Une première adaptation en film

«Ce que j'aime dans la franchise de jeux Far Cry, c'est son aspect anthologique. Chaque jeu est une variation sur un même thème. Créer une série d'action qui évolue d'année en année, tout en explorant la nature humaine à travers ce prisme complexe et chaotique, est un rêve devenu réalité», s'enthousiasme Noah Hawley.

Il s'agira de la première adaptation télévisée de «Far Cry», qui comporte actuellement six jeux, dont le dernier en date remonte à 2021. Un film allemand a déjà vu le jour en 2008, avec Til Schweiger, Udo Kier et Michael Paré, mais celui-ci a souffert de critiques très négatives. Les gamers considèrent que le long-métrage de Uwe Boll ne rend pas hommage à la franchise. Sur le site spécialisé IMDb, il détient une note de 3,2/10 et sur Rotten Tomatoes, il n'a récolté que 12% d'avis positifs. Le défi est donc de taille pour Noah Hawley et Rob McElhenney.