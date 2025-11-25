Harry Potter : Rupert Grint révèle avoir envoyé une lettre au nouvel interprète de Ron Wesley

Rupert Grint a révélé au site britannique de la BBC avoir envoyé une lettre au comédien Alastair Stout qui incarnera le rôle de Ron Wesley dans la série adaptée de la saga littéraire «Harry Potter» attendue sur la chaîne américain HBO Max.

Un passage de témoin. À l’instar de Daniel Radcliffe avec Dominic McLaughlin, Rupert Grint a confié au site britannique de la BBC avoir, lui aussi, contacté Alastair Stout, le comédien qui va lui succéder dans le rôle de Ron Wesley dans l’adaptation en série télévisée des romans «Harry Potter» de J.K Rowling dont le lancement est prévu courant 2027 sur la chaîne américaine HBO Max. Un personnage qu’il a incarné dans les huit films sortis entre 2001 et 2011.

«Je lui ai écrit une lettre avant qu’ils commencent le tournage de la série, une manière de passer le témoin. Il s’agissait surtout de lui souhaiter le meilleur pour la suite. J’ai pris énormément de plaisir à plonger dans cet univers, et j’espère qu’il vivra la même expérience. C’est assez étrange d’assister à un nouveau cycle. Je suis très intrigué par ce que ça va être», a-t-il expliqué, reconnaissant qu’il y avait bel et bien un air de famille entre lui et Alastair Stout. «C’est bien que ce soit totalement autre chose, et je pense que ça va être amusant», a-t-il ajouté.

Rupert Grint a également souligné le fait que, bien qu’une nouvelle adaptation d’«Harry Potter» s’apprête à voir le jour, il sait qu’il ne sortira jamais vraiment de l’ombre de la saga cinématographique. «Cela me convient. Je trouve ça super. J’adore rencontrer des gens pour lesquels la saga représente une part de leur enfance. Elle a un sens profond pour de nombreuses personnes de ma génération, et encore plus pour celles qui la découvre aujourd’hui. C’est génial. Cela me procure une grande fierté, c’était tellement énorme. Je ne pense pas que je pourrais un jour sortir de cette ombre, mais cela me convient tout à fait», a-t-il conclu.