Stranger Things : voici les quatre épisodes à revoir absolument avant la saison 5, selon les frères Duffer

Avant de se lancer dans l’ultime saison 5 de «Stranger Things», les frère Duffer ont établi la liste des quatre épisodes précédents les plus importants de la série, à voir avant d’attaquer la dernière ligne droite.

Est-ce que vous êtes prêts ? Les quatre premiers épisodes de l’ultime saison 5 de «Stranger Things» sont attendus sur Netflix ce jeudi 27 novembre, à 2h du matin en France. Les fans qui souhaiteraient se remettre les idées en place, mais qui n’ont pas le temps de regarder l’intégralité des précédentes saisons viennent de recevoir un sérieux coup de pouce des frères Duffer. Ces derniers ont confié au site américain The Hollywood Reporter la liste des quatre épisodes à revoir absolument pour se rafraîchir la mémoire.

Ils ont ainsi nommé deux épisodes de la saison 2, le Chapitre 4 «Will le sage» et le Chapitre 6 «L’Espion». Ainsi que deux de la saison 4, avec le Chapitre 7 «Le Massacre du laboratoire d’Hawkins», qui racontait les origines de Vecna, et le Chapitre 9 «L’Infiltration», qui était le dernier épisode de la saison 4 dont les événements vont conduire directement à ce qui attend les téléspectateurs au lancement de la cinquième saison.

Les deux épisodes de la saison 2 sont particulièrement intéressants parce qu’ils étaient centrés sur le lien de Will Buyers avec l’Upside Down, et plus particulièrement le fait qu’il ait été durablement infecté par le Mind Flayer au point de devancer ses actions. Cela relance la théorie qui veut que Will ait été choisi par Vecna pour une raison bien spécifique, et que son rôle dans la résolution de l’histoire sera déterminant. Quand le moment de la confrontation finale arrivera, sera-t-il un allié d’Eleven et ses amis, ou au contraire un agent du chaos qui s’ignorait depuis le départ ? Une chose est sûre, Will Buyers sera la clef de l’histoire, d’une manière ou d’une autre.