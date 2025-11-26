«Assassin's Creed» : Toby Wallace sera l'une des stars de la série en prises de vues réelles

L'adaptation en série et en prises de vues réelles d'«Assassin's Creed» a trouvé son premier acteur régulier : Toby Wallace («Euphoria» saison 3 ; «The Bikeriders»).

C'est l'une des étoiles montants du cinéma, Toby Wallace sera au casting de la série en prises de vues réelles inspirée du jeu vidéo «Assassin’s Creed». Selon Deadline, l’acteur y tiendra «un rôle important». Ce dernier marque le retour de l’acteur sur la plate-forme Netflix, où il avait déjà tenu un rôle dans la série «The Society» en 2019.

Âgé de 30 ans, l'Australien vient par ailleurs de terminer le tournage de la troisième saison d'«Euphoria» pour HBO. Sur grand écran, Toby Wallace a notamment joué dans «The Bikeriders» de Jeff Nichols avec Tom Hardy, «Eden» de Ron Howard avec Jude Law et «Inside» de Charles Williams avec Guy Pearce, ou encore «Last Days» de Justin Lin.

Un «thriller haletant»

Première adaptation prévue dans le cadre de l’accord entre Ubisoft et Netflix, la série «Assassin’s Creed» sera réalisée par Roberto Patino («DMZ», «Westworld», «Sons of Anarchy») et David Wiener («Halo», «Homecoming», «The Killing»).

Il s’agira d’«un thriller haletant centré sur la guerre secrète entre deux factions obscures : l'une cherche à contrôler et manipuler l'avenir de l'humanité, tandis que l'autre lutte pour préserver le libre arbitre». Elle suivra ses personnages «à travers des événements historiques cruciaux, alors qu'ils se battent pour façonner le destin de l'humanité». Le tournage devrait être lancé l'année prochaine en Italie.

Avec plus de 230 millions d'exemplaires écoulés, la franchise «Assassin's Creed» est l'une des séries les plus vendues de l'histoire du jeu vidéo. Le premier jeu était sorti en 2007. La série principale compte à ce jour 14 opus, le plus récent étant «Assassin's Creed : Shadows», sorti en 2025.

Pour mémoire, une adaptation en prises de vues réelles avait déjà vu le jour mais sur grand écran en 2016, avec Michael Fassbender en acteur principal.