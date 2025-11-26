«Stranger Things» : où en était l'histoire à la fin de la saison 4 ?

Les quatre premiers épisodes de la cinquième et dernière saison de «Stranger Things» seront mis en ligne dans la nuit de ce mercredi à jeudi. Petit rafraîchissement de mémoire sur les événements du dernier épisode de la saison précédente.

La bataille est imminente. Trois ans après la diffusion du dernier épisode de sa quatrième saison, «Stranger Things» s’apprête à faire son grand retour. Les fans attendent fébrilement de retrouver leurs héros de science-fiction préférés mais ont pour certains peut-être un peu oublié où toute la bande se trouvait à l’issue de la saison précédente, qui s’était ponctuée de manière grandiose avec un épisode de plus de 2h20.

À la toute fin de la saison 4, Eleven (Millie Bobby Brown) est en compagnie de Mike, Will, Joyce, Hopper, Nancy et Jonathan dans un champ à Hawkins, en train d’observer l'Upside Down envahir la ville. Une faille immense vient de s’ouvrir. Il en émane une sombre substance traversée par des éclairs typiques du «Monde à l’Envers». Tandis que la poussière du macabre univers parallèle flotte dans toute la ville, les fleurs et l'herbe commencent à pourrir. L’affreux Vecna a réussi son plan : éliminer quatre personnes afin de créer de gigantesques brèches avec son monde.

L'ado lâchée par ses super-pouvoirs au pire moment avait pourtant tenté de sauver Max des griffes du monstre en pénétrant dans le cerveau de son amie, mais n'avait pas réussi à la ramener à la vie avant que la quatrième porte vers l'Upside Down ne s'ouvre. La question sera maintenant de voir si Max, désormais dans le coma - et dont la vue et les os ont été brisés avant qu’Eleven ne la «ressuscite» - va s’en sortir.

Un contre Onze

Durant l’épisode 4, Eleven avait par ailleurs découvert que Vecna est à la fois Henry Creel et One, le premier sujet du (savant fou) Dr Brenner. Elle avait également appris qu'elle était responsable de la chute de ce dernier dans le Monde à l'Envers, après avoir refusé sa proposition de transformer le monde avec lui. Rempli de haine et avide de vengeance, l’immonde et impitoyable créature (incarnée par Jamie Campbell Bower), qui n'a finalement été que blessée en saison 4, reviendra évidemment semer le chaos dans les nouveaux épisodes.

Dans ce qui constituera la toute dernière saison de la série délicieusement eighties, qui avait été lancée en 2016 et était devenue instantanément culte, la connexion spéciale entre Vecna et le jeune Will depuis la toute première saison devrait jouer un grand rôle. Le jeune homme expliquant à la fin de la saison 4 qu’il ressent plus fortement que jamais sa présence.

Il faudra une nouvelle fois à toute la bande d’amis et leurs proches unir les forces pour survivre. Mais tous n’y arriveront peut-être pas…

La première partie de la saison 5 de «Stranger Things», soit les épisodes 1 à 4, sortira à 2 heures du matin, dans la nuit du mercredi 26 au jeudi 27 novembre 2025, sur Netflix. Pour rappel, la saison 5 sera diffusée en trois parties. Le Volume 2 au lendemain de Noël (trois épisodes), et l'épisode final le jour de l'An.