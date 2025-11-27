Beverly Hills : Brian Austin Green pensait que la série serait annulée au bout d'une saison

Invité du podcast américain «Inside of You», Brian Austin Green a confié avoir cru que la série «Beverly Hills, 90210» serait annulée en raison des mauvaises audiences de la première saison.

Une patience récompensée. Lancée en 1990 sur la chaîne américaine FOX, la série «Beverly Hills, 90210» s’est imposée comme l'une des fictions les plus populaires de l’histoire de la télévision. Brian Austin Green, membre du casting original, a toutefois précisé au micro du podcast américain «Inside of You» avoir cru que la fiction serait rapidement annulée en raison des audiences décevantes des premiers épisodes. «Les 13 premiers épisodes, personne ne regardait la série. C’était terminé», explique-t-il.

Le comédien de 52 ans a également précisé que «Beverly Hills, 90210» représentait un ultime pari pour le producteur Aaron Spelling qui enchaînait les bides à la télévision. «Il n’avait pas produit de séries à succès depuis des années. Il avait prévu de raccrocher si la série ne fonctionnait pas. Il souhaitait quitter l’industrie gracieusement en cas d’échec», a-t-il déclaré. Heureusement pour lui, Darren Star, étoile montante chez les scénaristes, avait vu juste en imaginant cette histoire centrée sur le quotidien d’adolescents dans les beaux quartiers de Los Angeles.

Dix ans de succès

Brian Austin Green ajoute que la chaîne américaine FOX, qui connaissait un certain succès avec les séries «Mariés, deux enfants», «21 Jump Street» ou encore «The Tracey Ullman Show», avait toutefois décidé de donner sa chance à la série malgré ses audiences décevantes. «La FOX n’avait pas d’autres émissions. Donc elle a décidé de garder la série. Ils se sont dits : ‘Nous avons déjà 13 épisodes, ça dure une heure par épisode. Nous n’avons rien d’autres à mettre à la place si on annule la série. Donc nous allons diffuser le reste de la saison 1’. Je ne pense pas que la série leur coûtait très chère à l’époque», a-t-il expliqué.

La décision de la FOX se révélera payante, puisque «Beverly Hills, 90210» connaîtra un succès international pendant dix ans, propulsant Brian Austin Green, Jason Priestley, Luke Perry, Shannen Doherty, Jennie Garth, Tori Spelling, Ian Ziering ou encore Tiffani-Amber Thiessen au rang de star internationale.