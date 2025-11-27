Stranger Things : la diffusion de l'ultime saison a provoqué une panne de la plate-forme Netflix

Très attendu, le lancement dans la nuit de la cinquième et ultime saison de «Stranger Things» a fait planter la plate-forme Netflix.

Trop convoitée. Après trois ans d’attente, la dernière saison de la série des Frères Duffer avec Millie Bobby Brown a été dévoilée dans la nuit. Mais tout ne semble pas s’être passé comme prévu. La plate-forme Netflix a dû faire face à une panne de courte durée lors lancement de la saison et plusieurs téléspectateurs se sont retrouvés dans l’incapacité de regarder le tant attendu ultime volet.

Plusieurs d’entre eux ont partagé leur «frustration» sur les réseaux. «La dernière saison de STRANGER THINGS a été lancée il y a 3 minutes et Netflix est déjà en panne», «Stranger Things a déjà fait planter Netflix», «Netflix a planté», ont notamment noté plusieurs internautes sur le réseau X.

#Estrenos: La última temporada de STRANGER THINGS estrenó hace 3 minutos y Netflix ya está caído 🤯🚨 pic.twitter.com/8257SzURBq — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) November 27, 2025

Une fréquentation massive pourtant anticipée

Des mesures avaient pourtant été prises pour éviter toutes déconvenues. C’est ce qu’avait révélé un peu plus tôt dans la journée Ross Duffer, co-créateur de la série avec son frère Matt. «Netflix a augmenté sa bande passante de 30 % pour éviter un crash», avait-il noté en story Instagram, ajoutant au passage un émoji croisant les doigts.

Cela n’aura visiblement pas suffi. La panne n’a toutefois pas été de longue durée, comme l'a confié un porte-parole du service de streaming au magazine People. «Certains membres ont brièvement rencontré un problème de streaming sur leurs appareils TV» a-t-il reconnu, «mais le service a été rétabli pour tous les comptes en moins de cinq minutes».

Pour mémoire, la saison 5 vient clore le chapitre de la saga «Stranger Things», lancée en juillet 2016 et portée entre autres par Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, ou encore David Harbour.

Les quatre premiers épisodes de la saison 5 ont été lancés dans la nuit, les trois autres le seront le 25 décembre. Le dernier épisode sera lui dévoilé au Nouvel An.