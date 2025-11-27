Stranger Things : Millie Bobby Brown se confie sur sa relation avec David Harbour après les rumeurs de harcèlement

La veille du lancement de la première partie de la saison 5 de «Stranger Things», Millie Bobby Brown a tenu à clarifier la nature de ses relations avec David Harbour, après les rumeurs affirmant qu’elle avait accusé le comédien de harcèlement.

Nouvelle mise au point. Millie Bobby Brown a profité d’une interview avec le site américain The Hollywood Reporter pour revenir sur sa relation avec David Harbour, et la relation père/fille qu’entretiennent leurs personnages respectifs depuis la saison 2 de «Stranger Things».

Une clarification qui arrive après la publication d’un article début novembre sur le site britannique du Daily Mail, affirmant que la comédienne de 21 ans s’était plaint d’être harcelée et intimidée par son aîné sur le tournage de la saison 5, où ils partagent de nombreuses scènes ensemble.

«David et moi-même avons une excellente relation. Nous travaillons en symbiose sur les scènes pour les préparer au mieux. Je suis très impatiente que tout le monde puisse découvrir la quantité d’amour et de travail que lui et moi avons mis dans la conclusion de cette relation, que les fans découvrent le résultat final que nous voulions transmettre. Plus spécifiquement pour les fans de Hopper et Eleven. Ce sont des scènes qui, je le pense, vont laisser des traces. Je les aime. J’ai envie d’être au maximum de mes capacités quand je vois que nous devons tourner ensemble parce que je sais qu’il sera au même niveau», a-t-elle déclaré.

Millie Bobby Brown a également insisté sur le fait qu’elle se sentait en confiance au moment de tourner les scènes où son personnage était le plus vulnérable. «Bien sûr que je me sentais en sécurité. Nous travaillons ensemble depuis dix ans. Je me sens en confiance avec toutes les personnes présentes sur ce plateau. Nous faisons cela depuis si longtemps. Nous jouons en plus un père et sa fille, donc cela crée naturellement un lien encore plus fort qu’avec le reste de l’équipe, parce que nous avons des scènes particulièrement intenses, surtout lors de la saison 2», a-t-elle ajouté.