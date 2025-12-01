Melania Trump annonce la date de sortie de son premier film

La Première dame américaine Melania Trump a annoncé le lancement de sa société de production, ainsi que la date de sortie de son premier film documentaire, dont elle sera l’héroïne.

Un projet cinématographique d’envergure. Melania Trump, Première dame des États-Unis, a révélé ce vendredi la création de sa propre société de production, baptisée «Muse Films», en référence au nom du code que les services secrets américains lui ont attribué lors du premier mandat de son époux Donald Trump.

On sait aussi que le premier long-métrage de sa société s’intitule «MELANIA, le film» et qu’il sortira «dans les salles de cinéma du monde entier le 30 janvier 2026», a précisé la mère de Barron sur les réseaux sociaux en légende de sa publication.

Ce film documentaire offre une immersion dans les jours précédant l’investiture de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Plus précisément, il suivra le quotidien de Melania Trump alors qu'elle supervise les préparatifs de la cérémonie, de la Trump Tower, à New York, à la Maison Blanche, à Washington, en passant par Mar-a-Lago, la luxueuse propriété de Donald Trump à Palm Beach.

Comme annoncé par Amazon Prime l’an dernier, plate-forme sur laquelle «MELANIA, le film» devrait également être diffusé, la réalisation été confiée à Brett Ratner, à qui l'on doit «Rush Hour 1, 2 et 3», mais aussi «X-Men l’affrontement final».