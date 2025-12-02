CINÉ+ OCS : un Noël sous le signe de l'amour avec le meilleur des comédies romantiques tout au long du mois de décembre

Les chaînes du bouquet CINE+ OCS ont garni leur hotte de films en tout genre pour régaler tous les cinéphiles tout au long du mois de décembre. CINÉ+ émotion a notamment concocté une programmation spéciale «Noël romantique» avec des films feel-good à souhait pour finir l’année en beauté.

Réconfortantes comme des effluves de guimauve fondant dans un chocolat chaud, les comédies romantiques se dégustent avec un plaisir tout particulier en fin d’année. Meilleurs remèdes anti-déprime hivernale, de nos jours elles contribuent même autant à l’esprit de Noël que la musique et les décorations.

Délicieusement kitsch, elles n’ont pas leur pareil pour nous plonger dans l’ambiance des fêtes, et remplir nos cœurs de bons sentiments. De quoi finir l’année sur une note d'amour, et de communion. Pourquoi d'ailleurs ne pas entamer les célébrations avec un marathon de romcoms entre ami(e)s ? Le lieu de rendez-vous est pour cela déjà tout trouvé : CINÉ+ émotion, la chaîne des aventures sentimentales du bouquet CINÉ+ OCS.

Là, c’est une vingtaine de classiques du genre qui attendront les fans en décembre. Parmi eux, l'imparable saga «Bridget Jones» bien sûr, mais aussi «Vous avez un message» suivi de «Nuits blanches à Seattle» (le 24 à partir de 20h50), «Tout peut arriver» suivi de «Pour le meilleur et pour le pire» (le 21 à partir de 20h50), ou encore «La La Land» suivi de «Crazy Stupid Love» (le 25 à partir de 20h50).

A noter que le bouquet de chaines CINE+ OCS proposera tout un tas d’autres réjouissances en tout genre et pour tous les âges à savourer tout au long du mois. Toute la programmation est à retrouver ici.