Danse avec les stars : Laure Manaudou rejoint le casting de la prochaine édition

La championne Olympique Laure Manaudou rejoint le casting de la prochaine saison de Danse avec les stars et succède à son frère Florent. Il s’agit du premier nom révélé par la production.

Laure Manaudou de retour à la compétition. Après la participation de son frère Florent Manaudou cette saison, la triple championne olympique va à son tour fouler les parquets de la prochaine édition de Danse avec les stars. La star des bassins rejoint en effet le casting de la saison 15, a annoncé TF1 lundi sur Instagram, révélant au passage le nom de la première candidate officielle de cette nouvelle saison.

L’ex-athlète de 39 ans tentera de faire aussi bien que son petit frère, arrivé jusqu’en finale de la 14e saison avec sa partenaire Elsa Bois. Le couple est monté sur la deuxième marche du podium derrière la chanteuse Lenie, grande gagnante de cette édition au côté du danseur Jordan Mouillerac.

Laure Manaudou face à Miss France 2025

La star de la natation française, triple championne du monde, sera en concurrence avec Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025. La participation de la reine de beauté, dont la couronne sera remise en jeu le 6 décembre prochain, a de son côté été révélée par le Parisien, lundi 1er décembre.

Les dates de cette 15e édition n’ont pas encore été officiellement annoncées, mais elle est attendue pour le premier trimestre 2026.