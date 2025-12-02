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Millie Bobby Brown révèle avoir changé de nom

Millie Bobby Brown, ici au côté de son partenaire à l'écran Noah Schnapp, a révélé avoir officiellement adopté le nom de son époux Jake Bongiovi. [Isabel Infantes/Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La star de «Stranger Things», connue publiquement sous le nom de Millie Bobby Brown, a révélé avoir officiellement changé son nom et s’appeler désormais Millie Bonnie Bongiovi. 

Du changement dans l’air. Alors que les premiers épisodes de la cinquième et ultime saison de «Stranger Things» ont été dévoilés le 27 novembre, son interprète principale Millie Bobby Brown a fait quelques révélations. A l’occasion d’une récente interview pour VT donnée avec son partenaire à l’écran Noah Schnapp, l’actrice a confié avoir officiellement changé de nom pour adopter celui de son mari Jake Bongiovi, après son mariage avec le fils de Jon Bon Jovi, en mai dernier. 

Connue depuis ses débuts à l’écran en 2015 dans la série «Stranger Things» sous le nom de Millie Bobby Brown, l’actrice de 21 ans s’appelle dorénavant Millie Bonnie Bongiovi. Un nouveau nom qui a donné bien du fil à retordre à son ami Noah Schnapp. 

Plus de «Bobby», plus de «Brown» 

Noah Schnapp a en effet été interrogé sur le patronyme complet de la star, mais il lui a fallu plusieurs réponses et l’aide de Millie Bobby Brown pour trouver la bonne réponse. «C’est Millie Bonnie Brown», a ainsi d’abord lancé le jeune homme, faisant référence au vrai nom de l’actrice. En mars dernier, la jeune femme avait en effet révélé que Millie «Bobby» Brown était en partie un nom de scène et qu’elle s’appelait officiellement Millie Bonnie Brown, expliquant à l’époque avoir troqué «Bonnie» pour «Bobby» pour rire.    

Alors que l’actrice laisse entendre à son ami, également parrain de sa fille - adoptée cet été avec son époux - qu’il n’est pas dans le vrai, il a alors tenté plusieurs options : «Millie Bonnie Bobby Bongiovi», puis «Millie Bonnie Brown Bongiovi», avant de lancer : «Millie Bonnie Bobby Bongiovi Brown», accolant toutes les options possibles.  

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«Laisse tomber le "Bobby", laisse tomber le "Brown". C'est juste Millie Bonnie Bongiovi», l’a alors aidé la comédienne. Reste dorénavant à savoir si elle choisira d'être créditée de la sorte dans ses prochains projets. 

Millie Bobby Browndivertissement

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