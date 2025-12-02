Miss France 2026 : Jean-Pierre Foucault s'exprime sur une nouvelle règle du concours de beauté

Jean-Pierre Foucault s’est exprimé sur une nouvelle règle qu’il devra suivre lors de l’animation de l’élection Miss France à suivre samedi 6 décembre sur TF1.

Vivre avec son temps. Aux commandes de l’élection Miss France depuis 1995, Jean-Pierre Foucault va une nouvelle fois animer le concours de beauté samedi 6 décembre, sur TF1. Et cette année, l’homme de télévision de 78 ans aura une nouvelle consigne à suivre lors du défilé en maillot de bain, où tout jeu de mot sera désormais proscrit comme l’avait expliqué en novembre dernier, Frédéric Gilbert, président de la société Miss France, au journal Le Parisien.

«Avant, on disait : 'La température va monter d'un cran puisque nous allons assister au défilé en maillot.' C'est fini. Aujourd'hui, on ne joue plus sur les sous-entendus. On laisse l'humour aux humoristes», avait-il précisé. Un changement de ton qui n’est pas pour déplaire à Jean-Pierre Foucault, qui y voit une évolution naturelle en accord avec la société d’aujourd’hui.

Dans l'ère du temps

«L'évolution cette année, c'est d'être en accord avec son temps, comme nous le faisons chaque année. J'ai lu qu'il ne fallait pas que je dise ceci, qu'il ne fallait pas que je dise cela… Je suis moi-même et j'ai toujours été extrêmement courtois et respectueux envers les candidates et l'institution Miss France. On suit tout doucement l'évolution, nous sommes dans l'ère du temps, et c'est tant mieux», a-t-il déclaré dans l’émission C à vous sur France 5, ce lundi 1er décembre.

Alors qu’il se prépare à honorer sa 31e participation au concours Miss France, Jean-Pierre Foucault se félicite des évolutions opérées au fil des années. «Si vous regardez la première émission où Laure Belleville a été élue, elle va vous paraître terriblement vieillotte et dépassée. Par contre, celle que vous allez voir sera différente de celle de l'an dernier», a assuré celui qui avoue prendre toujours autant de plaisir à animer la soirée.

«Ça fait dix ans que j'entends dire que c'est ma dernière. Mais ils se trompent depuis dix ans. Ce n'est pas grave, je leur pardonne», avait-il confié au magazine Télé-Loisirs en avril dernier à propos des rumeurs autour de son départ. «TF1 et la société Miss France m'ont dit que je partirais quand je voudrais (...). Le jour où je ne me sentirais ni les conditions physiques ou morales de faire Miss France, j'arrêterais», avait-il précisé.