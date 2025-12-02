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Miss France 2026 : voici les 5 candidates les plus suivies sur les réseaux sociaux

La candidate la plus suivie sur Instagram est Miss Tahiti. [©ROMAIN PERROCHEAU / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

On connaîtra le nom de la Miss France 2026 ce samedi 6 décembre. Mais à l’ère des réseaux sociaux, le nombre d’abonnés pourrait bien peser dans la balance. Voici les Miss régionales les plus suivies sur Instagram.  

Miss Tahiti : Hinaupoko Deveze

La Miss la plus suivie sur les réseaux sociaux est Miss Tahiti, Hinaupoko Deveze, ce qui signifie «Grande déesse». Âgée de 23 ans, la jeune femme, qui est à la fois secrétaire administrative, organisatrice de séjours et mannequin, cumule 28.000 abonnés. 

Miss Nord-Pas-de-Calais : Lola Lacheré 

Lola Lacheré, qui représente quant à elle la région Nord-Pas-de-Calais, compte 25.000 abonnés. Annoncée comme future gagnante par une intelligence artificielle du cabinet Avisia, la volleyeuse est étudiante à Lille, en troisième année de BUT technique de commercialisation, vente et marketing.

Miss Guyane : Alicia Mertosetiko

Avec ses 24.000 «followers», Miss Guyane, Alicia Mertosetiko, arrive sur la deuxième marche du podium. Sportive accomplie, la miss de 20 ans pratique le handball depuis l'âge de 7 ans et poursuit en alternance sa deuxième année de BTS Professions immobilières.

Miss Roussillon : Deborah Adelin Chabal

Suivie par 22.000 personnes, Deborah Adelin Chabal, élue Miss Roussillon, se classe à la quatrième place des candidates les plus plébiscitées sur Instagram. Agée de 18 ans, la miss est étudiante en licence de langues ainsi que danseuse professionnelle au sein de la compagnie «Simone et Joséphine».

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Miss Aquitaine : Ainhoa Lahitete 

Ainhoa Lahitete, Miss Aquitaine, clôt ce top 5 en cumulant 21.300 abonnés. La candidate de 19 ans est étudiante en première année de droit et pratique le rugby depuis plusieurs années.

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