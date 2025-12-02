Miss France 2026 : voici les 7 personnalités qui composent le jury

Pour cette édition 2026, le jury de Miss France est composé de sept personnalités, dont la comédienne Michèle Bernier, qui endosse le rôle de présidente.

Une grande responsabilité. Après deux éditions 100% féminines, le jury de l’élection Miss France 2026 redevient mixte avec à sa tête, l’humoriste et comédienne Michèle Bernier. A ses côtés, six autres personnalités - trois femmes et trois hommes – auront la lourde tâche de départager les trente candidates régionales, en sachant que leur avis comptera pour moitié avec celui du public.

La production a également nommé le journaliste Bruce Toussaint, la journaliste et réalisatrice Sally, ainsi que de la chanteuse lyrique mezzo-soprano Axelle Saint-Cirel, qui a été choisie pour chanter la Marseillaise lors des JO de Paris 2024. Miss France 2015 et marraine de Miss France 2026, Camille Cerf fait elle aussi partie de panel, tout comme les humoristes Philippe Caverivière et Tom Villa.

Animée par l'incontournable Jean-Pierre Foucault, aux commandes du concours de beauté depuis 1995, la cérémonie se tiendra le samedi 6 décembre au Zénith d'Amiens et sera placée sous le thème du «Voyage des Miss». Il y aura notamment «un voyage dans le futur, dans l’histoire et dans la mode», a souligné Frédéric Gilbert, le président de la Société Miss France, précisant que la Garde républicaine fera le déplacement pour accompagner les candidates lors du célèbre tableau en costume régional.

L’an dernier, le jury était exclusivement composé de femmes et présidé par la chanteuse Sylvie Vartan. Cette dernière était entourée de Cristina Córdula, Marie-José Pérec, Nawell Madani, Flora Coquerel, ainsi que de la danseuse Fauve Hautot et de la pianiste Khatia Buniatishvili.