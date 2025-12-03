Miss France 2026 : quelles régions n'ont jamais remporté la couronne ?

La 96e édition de l’élection Miss France se tiendra ce samedi 6 décembre au Zénith d’Amiens. Après la première victoire de la Martinique grâce à Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025, voici les régions qui espèrent, enfin, remporter le précieux diadème.

L’espoir est intact. Depuis la création du concours Miss France en 1920, certaines régions se sont accaparées les victoires, notamment l’Île-de-France qui comptabilise 17 têtes couronnées, la dernière en date étant Diane Leyre en 2021. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur arrive en deuxième position avec 8 lauréates, suivi d’un trio avec 7 Miss au total - Alsace, Aquitaine et Normandie – et une quatrième place occupée par la Bretagne et ses 6 victoires.

Au moment de l’ouverture de la 96e édition de l’élection Miss France organisée ce samedi 6 décembre au Zénith d’Amiens, plusieurs territoires auront l’espoir de rompre la malédiction en voyant leur Miss l’emporter pour la première fois de leur histoire face aux 29 autres candidates. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé l’an dernier avec Angélique Angarni-Filopon, qui est devenue la première Miss Martinique à s’imposer dans le concours Miss France.

De nombreux vides à combler

Parmi les régions qui n’ont jamais remporter le précieux diadème, on trouve le Limousin, la Champagne-Ardenne et l'Auvergne. C’est également le cas de Mayotte, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, Saint Pierre-et-Miquelon, et de Wallis-et-Futuna, qui ont toutefois fait le choix de ne pas organiser d’élections tous les ans. Par exemple, Wallis-et-Futuna n’a pas présenté de candidate depuis 2020, avec Mylène Halemai. Avant cela, le territoire n’avait pas présenté de Miss locale depuis 2004.

D’autres régions aimeraient également retrouver le chemin de la victoire, comme la Provence, qui n’a plus remporté la couronne depuis 43 ans. C’est toutefois la Corse qui occupe la place de la région la plus impatiente, puisqu’elle ne s’est pas imposée dans le concours de beauté depuis… 104 ans, et la victoire de Pauline Pô, qui fut la deuxième femme de l’histoire du concours à s’imposer, succédant en 1921 à Agnès Souret, Miss Aquitaine et première Miss France de l’histoire.