Euphoria : la date de diffusion de la saison 3 enfin révélée

La troisième saison de la série à succès «Euphoria» sera diffusée sur HBO en avril prochain, plus de quatre ans après le précédent opus.

Il aura fallu attendre longtemps. Alors que le tournage de la troisième saison s’est achevé le mois dernier, HBO a révélé sur ses réseaux la date de diffusion de ce nouvel opus. «En route ! Avril 2026», a posté mercredi 3 décembre la chaîne sur Instagram confirmant une sortie au printemps, sans pour autant donner de date précise. Un retour très attendu qui intervient plus de quatre ans après la diffusion de la saison 2, en janvier 2022.

L’occasion également de dévoiler une première photo de Zendaya qui reprend le rôle-titre de Rue, aux côtés entre autres de Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Hunter Schafer et Colman Domingo, également de retour.

Sam Levinson donne plusieurs détails

Une nouvelle saison qui visiblement ravit son créateur Sam Levinson. «Je suis convaincu que c'est notre meilleure saison à ce jour... », a expliqué mercredi le showrunner, cité par Variety, lors d'une présentation HBO Max à Londres. Il a également partagé plusieurs détails sur cette nouvelle saison en huit épisodes.

«Je peux vous dire que Cassie (Sydney Sweeney) et Nate (Jacob Elordi) se marient effectivement. Je vous le confirme. Et je vous promets que ce sera une nuit inoubliable.», a-t-il noté, se confiant également sur le point de départ de cette nouvelle saison où l’on retrouve visiblement la bande d’adolescents cinq ans plus tard. «Cinq ans semblaient être un choix naturel, car s'ils étaient allés à l'université, ils auraient terminé leurs études à ce moment-là », a-t-il expliqué avant de donner un autre aperçu de la situation de Zendaya au début de la série. «Nous retrouvons Rue au sud de la frontière mexicaine, endettée auprès de Laurie, essayant de trouver des moyens très innovants pour rembourser sa dette».

Pout rappel, la première saison d'«Euphoria» est sortie en 2019, rencontrant d'emblée le succès. La saison 2, diffusée en 2022, avait de son côté été visionnée par plus de 15 millions de téléspectateurs sur HBO devenant également la série la plus tweetée de la décennie.