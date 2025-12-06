Miss France 2026 : quelle est cette surprise qu'Eve Gilles réserve pour la cérémonie de ce samedi ?

Après avoir fait sensation avec son costume en hommage à Jeanne d’Arc lors du concours de Miss Univers, Eve Gilles promet une nouvelle surprise pour l'élection de Miss France 2026, ce samedi 6 décembre.

Elle sera bien présente lors de l’élection tant attendue de Miss France 2026 qui a lieu ce samedi, en direct du Zénith d’Amiens. Eve Gilles, qui a été sacrée en décembre 2023, a bien confirmé qu’elle assistera à l’événement après avoir participé le 21 novembre dernier au concours Miss Univers près de Bangkok, en Thaïlande, à l’issue duquel elle a terminé dans le Top 30, laissant la couronne à la Mexicaine Fatima Bosch.

Dans le cadre des défilés nationaux, la Nordiste de 22 ans avait défendu les couleurs de la France en portant un ensemble argenté en hommage à Jeanne d’Arc. «L’effet d’armure sur le corps représente la guerrière qu’elle était, tandis que le drapeau blanc orné d’une colombe évoque son engagement pour la paix. Dans un monde si divisé, je voulais incarner cette guerrière dévouée à la paix», avait-elle expliqué sur ses réseaux.

Des projets plein la tête

Si certains ont pu imaginer que la reine de beauté porterait de nouveau cette tenue lors de la soirée Miss France, Eve Gilles a fait part d’une grande nouvelle sur son compte Instagram fin novembre. «Je serais peut-être avec ma vraie robe de finale. Parce que la robe de Romain Thévenin que j’ai portée à la fin de Miss Univers est sublimissime, mais ce n’est pas celle-là qui était prévue au départ. J’ai préféré la garder pour Miss France», a-t-elle révélé en story.

Toujours sur les réseaux sociaux où elle est très active, la jeune femme a fait part de ses projets, écrivant qu’elle envisageait «de créer une fondation très prochainement». Selon elle, ce serait un beau moyen «de lier (ses) trois différents engagements : la lutte contre le harcèlement et cyberharcèlement, aider la recherche sur les maladies rares, mais aussi promouvoir, et aider les femmes à se lancer dans des études de sciences». Eve Gilles a également confié qu’elle se sentait prête à se lancer dans le mannequinat.