Miss France 2026 : voici le nom de la gagnante, selon une intelligence artificielle

À quelques heures de l’élection Miss France 2026, qui se tient ce 6 décembre au Zénith d’Amiens, le cabinet Avisia, qui s’appuie sur l’intelligence artificielle, a livré ses prédictions.

Qui succèdera à Angélique Angarni-Filopon ? Grâce à une intelligence artificielle (IA), le cabinet Avisia, spécialisé en data, a passé au crible les profils des trente candidates qui représenteront leur région, ce samedi 6 décembre, pour tenter de décrocher la couronne de Miss France 2026. Et d’après ses premières analyses, c’est Lola Lacheré, Miss Nord pas de Calais, qui devrait être sacrée à l’issue de la cérémonie, organisée cette année au Zénith d'Amiens.

Les résultats placent Naomi Torrent, Miss Guadeloupe, en deuxième place. Diplômée d’un double master en management et ingénierie financière, la jeune femme de 30 ans est la doyenne de cette édition.

Suivi sur Instagram par 25.000 personnes, Miss Tahiti, Hinaupoko Devèze, arriverait quant à elle en 3e position, en sachant que les estimations seront actualisées jusqu'à la finale.

Pour établir ce classement, le cabinet Avisia, qui partage ses prédictions chaque année depuis sept ans, a pris en compte plusieurs critères mesurés sur les réseaux sociaux, tels que le partage de publications les mentionnant sur Instagram, TikTok ou X, le nombre d'abonnés, les mentions positives ainsi que les interactions des reines de beauté avec les internautes. L’an dernier, plus de 130.000 commentaires compilés en deux semaines ont été analysés.

Ces données permettent ensuite d’attribuer à chaque Miss un score de popularité. Pour cette édition, le modèle de prédiction prend également en compte «le score de représentation orale», un nouvel indicateur qui évalue l’aisance, la fluidité et la qualité du discours des candidates, en se basant sur leurs vidéos officielles de présentation.

L’an dernier, l’IA n’était d’ailleurs pas passé loin du résultat final en classant Miss Martinique, Angélique Angarni-Filopon - sacrée Miss France 2025 - en deuxième position.