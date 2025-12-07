Miss France 2026 : les internautes soulignent une ressemblance frappante entre Hinaupoko Devèze et cette star internationale

Au cours de la cérémonie puis après son sacre au Zénith d'Amiens, de nombreux internautes ont souligné la ressemblance de Miss France 2026, Hinaupoko Devèze, avec une chanteuse mondialement connue.

Une comparaison pour le moins flatteuse. Le sacre de Hinaupoko Devèze, élue Miss France 2026, a été largement commenté sur les réseaux sociaux. Et nombreux sont ceux qui ont souligné sa ressemblance une superstar internationale : Rihanna. «Miss Tahiti a un air de Rihanna. C'est dit», a écrit un internaute. «Miss Tahiti c'est Rihanna en 2006», a commenté un autre.

la forme du visage et le regard

«On est d'accord, Miss Tahiti a des airs de Rihanna ?», a demandé un utilisateur sur X. Une question à laquelle beaucoup ont répondu par l’affirmative, évoquant plus précisément «la forme du visage, la coupe et la couleur des yeux» comme points communs. Le regard, surtout, semble avoir marqué de nombreux observateurs. «Je me sens moins seule !», a écrit un follower, ravi de constater que d’autres partagent aussi son impression.

On est d'accord, Miss Tahiti a des airs de Rihanna ? #missfrance2026pic.twitter.com/B65YRiJlYa — Mathoz (@matheoimaho) December 6, 2025

C’est moi ou Miss Tahiti y’a vite fait un air à Rihanna ? #missfrance#missfrance2026pic.twitter.com/JCDymmuqqz — 🌻 Sunflower 🌻 (@Sunthrue) December 6, 2025

«Rihanna qui se déguise en miss Tahiti», «Miss Tahiti vraiment sosie de Rihanna», «Elle est incroyable, on dirait Rihanna», peut-on encore lire sur la Toile.

Rihanna qui se déguise en miss Tahiti #MissFrance2026pic.twitter.com/KvzFTMenAm — oly (@ditz92z) December 6, 2025

Diplômée en psychologie, la reine de beauté a été choisie parmi les 30 prétendantes par un vote combinant jury et public. Elle devance Miss Nouvelle-Calédonie, élue première dauphine, et Miss Normandie, deuxième dauphine. Agée de 23 ans, la Tahitienne Hinaupoko Devèze succède à la Martiniquaise Angélique Angarni-Filopon, élue Miss France 2025.