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Miss France 2026 : quel est l'engagement officiel d'Hinaupoko Devèze, la nouvelle reine de beauté ?

Âgée de 23 ans, Hinaupoko Devèze est diplômée en psychologie.[©Sameer AL-DOUMY / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Couronnée Miss France 2026, Hinaupoko Devèze entend profiter de la visibilité que lui offre son titre pour soutenir une cause qui lui tient profondément à cœur et qui «nous concerne tous». 

Après leur sacre, les Miss s’engagent dans de belles causes. De son côté, la nouvelle reine de beauté Hinaupoko Devèze, Miss Tahiti élue Miss France 2026, souhaite profiter de son règne pour mettre en lumière un combat qui lui tient à cœur depuis toujours : la santé mentale. Elle souhaite profiter de sa visibilité pour accompagner ceux qui en ont besoin et sensibiliser à l’importance du bien-être psychologique, qui est tout aussi essentiel que la santé physique.

«C'est une cause dont j'ai envie de parler, car elle nous concerne tous, on doit déstigmatiser, notre fragilité nous caractérise», a affirmé la jeune femme de 23 ans, dont le prénom signifie «Grande déesse». «Parler de santé mentale c’est briser les tabous, a-t-elle déclaré au cours de son portrait. Demander de l’aide est une force, et non pas une faiblesse».

Diplômée en psychologie, Hinaupoko Devèze a choisi la santé mentale comme engagement officiel après avoir elle-même connu une période compliquée durant ses études et la période de confinement dû à la pandémie de Covid-19. La Tahitienne, qui a grandi auprès d'un père médecin psychiatre et d'une mère aide-soignante, a même confié auprès de «Paris Match» avoir «frôlé le burn-out».

Sur le même sujet Miss France 2026 : quel sera le salaire d'Hinaupoko Devèze pendant son année de règne ? Lire

Interrogée par ailleurs sur les valeurs les plus importantes selon elle en France, la lauréate a évoqué la «liberté, l'égalité, la fraternité», mais aussi «le respect».

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