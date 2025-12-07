«Monsieur Madame» : les célèbres petits livres adaptés au cinéma

Pour la première fois, la série de petits livres au format carré et aux couleurs vives «Monsieur Madame» va être adaptée au cinéma.

M. Glouton, M.Curieux, Mme Petite, M. Costaud, Mme Farceuse… Nés sous le crayon de l'auteur britannique Roger Hargreaves en 1971, les personnages hauts en couleur de la série de livres pour enfants «Monsieur Madame» s’apprêtent à faire leurs premiers pas sur grand écran.

StudioCanal a en effet annoncé la nouvelle sur X, précisant que c’est la société Heyday Films, productrice de Paddington, qui sera aux commandes du long-métrage.

🎥 L’univers des MONSIEUR MADAME arrive sur grand écran !

Par les producteurs de PADDINGTON, et inspiré par les personnages @mrmenofficial adorés par des générations à travers le monde, ce nouveau film divertira toute la famille ! pic.twitter.com/ocB0g1K6rM — STUDIOCANAL (@StudiocanalFR) December 3, 2025

«Le film rendra hommage à l'humour, la personnalité et la convivialité qui ont rendu les personnages originaux emblématiques, tout en invitant un nouveau public à travers le monde à (les) découvrir de manière audacieuse, cinématographique et contemporaine», ont souligné dans un communiqué StudioCanal, Heyday Films ainsi que le groupe japonais Sanrio, qui a acquis en 2011 les droits des indémodables personnages ronds ou carrés.

Pour l’heure, la date de sortie du long-métrage n'a pas été dévoilée. On ignore également quels bonhommes seront à l’affiche.

Commercialisée dans 30 pays, la série compte près d'une centaine de personnages, représentant avec humour les attitudes humaines, a survécu au décès de son créateur grâce au travail de son fils, Adam Hargreaves. Ce dernier s’est d’ailleurs réjoui de cette annonce. «C'est incroyable de penser que les "Monsieur Madame" vont apparaître dans leur propre film», a-t-il déclaré.