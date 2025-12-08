«Ce n'était pas une insulte» : Julie Zitouni, Miss Provence, réagit après ses propos polémiques

Élue Miss Provence, Julie Zitouni a présenté ses excuses sur Instagram après la diffusion d’une vidéo privée dans laquelle elle critique le jury de l'élection Miss France 2026 ainsi que les candidates demi-finalistes.

Des commentaires désobligeants. Ce dimanche, au lendemain de la l’élection de Miss France 2026, une vidéo supposée rester privée a enflammé les réseaux sociaux. Relayées par l'influenceur Aqababe, les images montrent la Miss Provence Julie Zitouni et la Miss Aquiaine Aïnhoa Lahitete tenir face caméra des propos insultants, visant à la fois le choix du jury et les candidates retenues pour la demi‑finale. «Désolée, mais qu'est-ce que c'est que ce Top 12 ? Je ne veux pas faire ma rageuse, mais c'est quoi ce Top 12 s'il vous plaît ?», lance d’abord Aïnhoa Lahitete.

Après quoi Julie Zitouni apparait à l'écran du téléphone et déclare : «Toutes des grosses p*tes». «Pas toutes, mais beaucoup», ajoute la Marseillaise de 26 ans. Des propos qui, sans surprise, ont suscité une vague d'indignations en ligne. Face à la polémique, la jeune femme a rapidement réagi en publiant un long message en story Instagram, ce dimanche après-midi. «Les mots que j'ai prononcés sont maladroits et ne reflètent absolument pas ce que je pense des candidates», écrit-elle.

©Capture d'écran Instagram/juliezitouni

«Je comprends que cela puisse choquer»

Elle assure avoir utilisé cette insulte «dans un sens familier qui, dans ma manière de parler, signifiait simplement 'les veinardes', 'les chanceuses'. Ce n'était pas une insulte». «Ce n'est pas un vocabulaire qui a sa place dans Miss France», a-t-elle reconnu. «Je comprends que cela puisse choquer. (...) Ce qui rend cette situation encore plus regrettable, c'est que la grande majorité du Top 12 est composée de candidates que j'affectionne profondément, des filles avec qui j'ai créé de vraies affinités et qui sont devenues des amies durant cette aventure», a poursuivi Miss Provence qui a présenté ses excuses aux candidates.

«Je prends la responsabilité de cette maladresse. Je regrette profondément que mes mots aient été interprétés comme un manque de respect car ce n’était absolument pas mon intention », a conclu la Miss régionale, qui travaille en tant qu'entrepreneuse et mannequin. Pour l'heure, le comité Miss France n'a pas n’a pas commenté cette affaire.