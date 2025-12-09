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The Boys : les premières images du jeu vidéo adapté de la série dévoilées avant la dernière saison

Le personnage de Soldier Boy a été modifié exclusivement pour les besoins du jeu vidéo. [© capture d'écran / YouTube]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

En parallèle de la conclusion de la série prévue en 2026, les fans vont pouvoir se plonger dans l’univers de «The Boys» sur console grâce au jeu vidéo «The Boys : Trigger Warning», développé par le studio brésilien Arvore et Sony Pictures Virtual Reality. 

Au cœur de l’action. Le studio brésilien Arvore vient d’annoncer, en partenariat avec Sony Pictures Virtual Reality, le lancement du jeu vidéo «The Boys : Trigger Warning» dans le courant de l’année 2026. Celui-ci proposera aux joueurs d’intégrer «les premices de la guerre contre les Supes» en incarnant un membre de la bande de Billy Butcher en charge d’infiltrer la multinationale Vought, précise un communiqué. 

À en croire la bande-annonce qui accompagne l’annonce, les fans de «The Boys» retrouveront plusieurs personnages de la série, notamment Laz Alonso (La Crème), Karl Urban, Antony Starr, Chace Crawford ou encore Colby Minifie et Jensen Ackles, dont le personnage Soldier Boy apparaîtra dans une version «revue» créée exclusivement pour le jeu.

Sur le même sujet The Boys, saison 5 : les révélations d'Erik Kripke sur l'ultime confrontation entre Butcher et Homelander Lire

Selon Ricardo Justus, le fondateur d’Arvore, la volonté a été de concevoir ce jeu «avec les personnages qui ont défini cet univers. Travailler avec les auteurs de la série et le casting nous a permis d’y insérer le ton, l’humour et la brutalité qui ont fait le succès de la fiction». Lancée en 2019 sur Prime Video, «The Boys» touchera à sa fin à l’issue de la saison 5, dont le lancement est attendu le 8 avril 2026. Pour le moment, aucune date précise de la sortie du jeu vidéo n’a été annoncée.  

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