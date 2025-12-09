Miss Provence et Miss Aquitaine destituées de leur titre, après le scandale de la vidéo injurieuse

Les Comités régionaux Miss Provence Côte d'Azur et Miss Aquitaine ont pris la décision de destituer les candidates Julie Zitouni et Aïnhoa Lahitete après la diffusion d’une vidéo dans laquelle elles ont tenu des propos injurieux à l'encontre des douze demi-finalistes.

La sanction est tombée. Élues respectivement Miss Provence et Miss Aquitaine, Julie Zitouni et Aïnhoa Lahitete sont contraintes de rendre leurs écharpes de Miss régionales. Elles ont effet était destituées par leurs comités après la diffusion, sur les réseaux sociaux, d’une vidéo insultante qui devait initialement rester privée.

«Cette décision fait suite à la diffusion d'une vidéo tournée dans les loges de l'élection de Miss France 2026, dans laquelle les deux candidates tiennent et relayent des propos injurieux à l'égard des douze demi-finalistes. Ces paroles et cette attitude sont en totale contradiction avec les valeurs que nos comités s'efforcent de défendre», peut-on lire dans le communiqué officiel, publié ce mardi.

Dans cette séquence, Aïnhoa Lahitete lance : «Désolée, mais qu'est-ce que c'est que ce Top 12 ? Je ne veux pas faire ma rageuse, mais c'est quoi ce Top 12 s'il vous plaît ?». Après quoi Julie Zitouni apparait à l'écran du téléphone et déclare : «Toutes des grosses p*tes». «Pas toutes, mais beaucoup», ajoute ensuite Miss Aquitaine.

«Il s'agit d'une décision lourde de conséquences mais nécessaire, poursuit le communiqué. (…) Nous tenons à souligner que Julie et Aïnhoa ont présenté des excuses publiques, ainsi qu'aux candidates concernées, et nous en prenons acte. Néanmoins, la gravité des propos tenus rend impossible le maintien de leur titre».

«Ce n'était pas une insulte»

En effet, les jeunes femmes ont rapidement réagi à la polémique via leurs réseaux sociaux. «J’ai approuvé des propos inacceptables tenus par une autre Miss régionale du concours. (…) Je tiens à dire que je regrette profondément mon attitude», a affirmé Aïnhoa Lahitete.

En story Instagram, Julie Zitouni a de son côté posté un long message dans lequel elle explique notamment avoir employé cette insulte «dans un sens familier qui, dans ma manière de parler, signifiait simplement 'les veinardes', 'les chanceuses'. Ce n'était pas une insulte». «Ce n'est pas un vocabulaire qui a sa place dans Miss France», a toutefois reconnu la Marseillaise de 26 ans.

Pour l’heure, les deux jeunes femmes n’ont pas réagi à leur destitution.